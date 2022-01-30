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Cüneyt Arkın'dan gündem yaratacak sözler! "Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım"

30.01.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın tartışma çıkaracak açıklamalar yaptı. Cüneyt Arkın "Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam" diyerek gündeme geldi.

Cüneyt Arkın'dan gündem yaratacak sözler! "Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım"

Türk sinemasının usta isimi Cüneyt Arkın yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Yeşilçam'ın usta oyuncularından Arkın tartışma çıkaracak sözler söyledi. Arkın "Günümüzde oyunculuğun sınırları hâlâ tartışma konusu olabiliyor. Hiç asla oynamam dediğiniz bir rol var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Genelde 'Hayır' demez oyuncu. Bir teklif gelince zaten başlar hayal kurmaya, o kişiyi düşünmeye. Ama mesela Recep İvedik rolünü dünyayı versen oynamazdım. Ya da bir eşcinseli, bir kadını oynamam. Yaptığın işin sana yakışması lazım. Biz Anadolu çocuğuyuz."

"EROL TAŞ'LA KOMEDİ BİLE OYNADIM"

Cüneyt Arkın daha sonra ise oğlunun hatırlatması üzerine Kulüp'te Salih Bademci’nin oyunculuğunu beğendiğini söyledi.

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Arkın açıklamasında "Güzel oynamış. Duygusunu vermiş. Düşünüyorum; ben Erol Taş’la komedi bile oynadım. Romantik filmlerde oynadım, aksiyon oynadım. Daha ne olsun. Kendi adıma geride 'Ah' diyeceğim bir şey kalmamış" dedi.


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