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Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman mesajı: Sağlığım el verdiği sürece...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 22:23 | Son Güncelleme

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonda rol alacak olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere dönmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Haftada bir gün Kuruluş Osman setine geldiğini söyleyen usta oyuncu, "Bu set benim hayallerimi aşıyor. Çalışan herkes de çok efendi. Gözümün içine bakıyorlar 'bir şey istiyor muyum diye" dedi. Cüneyt Arkın Kuruluş Osman'da rol almaya sağlığı yettiği sürece devam edeceğini de kaydetti.

Cüneyt Arkın'dan Kuruluş Osman mesajı: Sağlığım el verdiği sürece...

Kuruluş Osman’ın ikinci sezonunda Aksakallılar'ın reisini canlandıracak olan Cüneyt Arkın, yıllar sonra setlere geri döndü. Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Cüneyt Arkın, ‘Yorulmuşuz sanırım. İlk gün. Kuruluş Osman set dönüşü’ yorumunu yaptı.
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Paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplayan Cüneyt Arkın, takipçilerinden gelen ‘Diziye ne kadar devam edeceksiniz?’ yorumuna dikkat çeken bir cevap verdi. Sağlığı el verdiğince diziye devam edeceğini ve hemen dizinden ayrılmayacağını açıklayan Arkın, "Haftada bir gün setim var. Silivri’den Riva’ya geçmek zor oluyordu. Şimdi Etiler’deki eve geçtik. Yıllar sonra sete döndüğüm için mutluyum’ dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda ise Kuruluş Osman set ekibine ve yapımcı Mehmet Bozdağ'a teşekkür eden Arkın, şu ifadeleri kullandı:
"Bu set benim hayallerimi aşıyor. Ben böyle şey görmedim. En aşağı 150 kişiye 180 at. 5-6 kameraman. Kamera. Her şeyin en iyisi. Ve en faydalısı. Yalnız bu maddi görünüşü varoluşu kadar daha da önemli bir şey var sette. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok efendi, saygılı. Herkes işini öylesine iyi yapıyorki ve işler çok çabuk gelişiyor. Şimdi setin böylesine terbiyeli ahlaklı dürüst iyi olması sanıyorum Mehmet Bey yani yapımcıdan geliyor. Çünkü o da çok zarif bir insan, samimi bir insan, dürüst insan ve de çalışkan bir insan. Onun bu özellikleri sete aksetmiş. Dünden sonra bütün set arkadaşlarına teşekkür ettim. Gözümün içine bakıyorlar. Bir şey istiyor muyum diye. Sağolun, varolun arkadaşlar dedim. Sizler varolun. Çok büyük bir şeref duydum. Sizinle beraber olmaktan.”


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Büyük usta allah(cc) uzun ömürler versin insallah. Seviyoruz seni.
Saçma sapan insanlara din pompalayan basit bir dizi, izleyen kesin belli..
parayamı ihtiyacın var milyonların yatların katların var Gelmişsin 82 yasına ayakta duramıyorsun emekliliğin tadını çıkar yoruldun sen bu zamane ayak uyduramazsın
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