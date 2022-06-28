Cüneyt Arkın'ın 40 yıllık komşuları anlattı! "Biz bugün gelmesini bekliyorduk fakat, acı haberle karşılaştık"

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın kalbi durunca hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ı 40 yıllık komşuları anlattı.

Çocukluğundan itibaren yazlarını Cüneyt Arkın'la birlikte geçirdiğini söyleyen Derya Yoldaş, "Benim çocukluğumdu, elinde büyüdük. Eşi Betül Hanım ile her yaz beraberdik. Çocuklarıyla beraber büyüdük. Bir kez denizde çok büyük korku yaşadım. Yüzerek bayağı ileri gitmiştim. Geriye dönememiştim. Onun sayesinde kurtuldum. Beni 'Hadi Derya, sen yaparsın' diyerek motive etmişti. Bizim o kadar çok anımız var ki, hangi birini anlatayım" dedi.

"AĞAÇTAN 15-20 KİLO ARMUT YERDİ"

Arkın'ın 45 senedir komşusu olan Osman Sökücü, "Herkesi seven, güzel bir ağabeyimizdir. Buradaki armut ağacı onundu. Bu ağaçtan 15-20 kilo armut yerdi. Bu sene nasip olmadı. Allah gani gani rahmet eylesin. 45 senelik komşumuzdu. Aramızda hiçbir şekilde kötü bir şey yaşanmadı. Hepimize karşı sevecen bir ağabeyimizdi" diye konuştu.

Bir diğer komşusu Bilal Başoğlu, "Mahallemizin ağabeyiydi. Büyüklerin arkadaşı, küçüklerin kardeşiydi. Herkesi severdi. Sporu hiç ihmal etmezdi. Geçtiğimiz 10 yıla kadar gençlerle maç yapardı. Yüzmesini de hiç aksatmazdı. Saat 09.00'da ve 17.00'de çıkardı. Aralıksız yüzerdi" şeklinde konuştu.

"BURADA HAZIRLIKLAR YAPILDI"

Her sabah Arkın'a balık götüren Dahil Kıran, "Burada dün burada hazırlıkları yapıldı. Yazlığı temizlediler. Biz bugün gelmesini bekliyorduk fakat, acı haberle karşılaştık. Cüneyt ağabeyimizin burada 45 yıllık geçmişi var. Her gün denize girerdi. Deniz büyük tutkusuydu. Ben balığa çıkardım sabahları. Geri dönerken onu denizde görürdüm. Selamlaşırdık, balık verirdim kendisine" diye konuştu.

