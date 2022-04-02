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Cüneyt Arkın'ın Orhan Gencebay'ı iddiası kızdırmıştı! Sevim Emre'den flaş hamle

02.04.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Arkın'ın kitabında bahsettiği Kemal Sunal'ın sevmediği bir arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddiası ortalığı karıştırdı. Alsana Haber programında Gencebay'ın asansör fobisi olması nedeniyle kitaptaki sanatçı olamayacağının ortaya çıkmasının ardından eşi Sevim Emre, kitapları toplattırma niyetinden vazgeçtiğini söyledi.

Cüneyt Arkın'ın Orhan Gencebay'ı iddiası kızdırmıştı! Sevim Emre'den flaş hamle

Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Benim Kahramanım Türk Halkıdır isimli kitabında Kemal Sunal ile bir anısını anlatırken oyuncunun sevmediğini arabeskçiden bahsetti. Söz konusu sanatçının Orhan Gencebay olduğu iddiası ise ortalığı karıştırdı. Kitabında Kemal Sunal'la anısından bahseden Arkın, "Bir gün Hilton'un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi. Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, 'Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir' dedi" yazdı.

Kemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı? Cüneyt Arkın'ın iddiası Orhan Gencebay'ı kızdırdıKemal Sunal'ın sevmediği arabeskçi Orhan Gencebay mı? Cüneyt Arkın'ın iddiası Orhan Gencebay'ı kızdırdı

ORHAN GENCEBAY'DAN CÜNEYT ARKIN'A TEPKİ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Gencebay, Arkın'a öfke kustu. Yaşananlara anlam veremediğini belirten Gencebay, şunları söyledi: "Tatsız bir konu. Cüneyt Arkın'ın söylediği her şey yalan ve uydurma iddialardır. Ben ne yaptıysam yüce milletime ait yerli ve milli değerlerimizi yüceltmek için yaptım. Filmlerini çok severek izlediğim rahmetli Kemal Sunal ile hiçbir zaman yan yana gelemedim. Cüneyt Arkın neden bu konuda yalan söylüyor onu anlayamadım. Arabesk tanımı son derece yanlış. Müzikle hiçbir ilgisi olmayan Cüneyt Arkın ise bu konuyu zaten hiç bilmez. Cüneyt Arkın bana neden böyle davranıyor? Yoksa düşman mı? Nedir bu zavallılık, bilinçsizlik? Cüneyt Arkın'a hayret ediyorum. Ben ona ne yaptım ki bana böyle iğrenç davranıyor? Hayatımda hiç kimseye ne kötü düşündüm ne de kötü söz söyledim. Şerefimle, onurumla, bilgimle görevimi yaptım."

SEVİM EMRE: KİTABI TOPLATTIRACAĞIZ

Gencebay'ın eşi Sevim Emre ise "Avukatla konuştum hukuki olarak o kitabı toplattıracağız. Saygısızlığı hazmedemem böyle bir haberi hazmedemem Orhan Gencebay gibi bir değeri kitabının reklamını yapmak için hiç kimse kullanamaz. Müsaade etmiyorum." dedi.

KIRGINLIK SON BULDU

Alsana Haber adlı programda iki dev sanatçı Cüneyt Arkın ve Orhan Gencebay'ın kırgınlıkları son buldu. Canlı yayına bağlanan gazeteci Nurcan Sabur, "Seyhancığım kitaptaki kişi asla Orhan Gencebay olamaz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum. Orhan Gencebay'da asansör fobisi var." dedi.

"ORHAN GENCEBAY'IN ASANSÖR FOBİSİ VARMIŞ"

Programın moderatörü Seyhan Soylu; "Sevgili Sevim Abla bilirsin seni çok severim. Onun adına atılan bir iftirada bizi üzer. Demek ki olay açığa kavuştuğuna göre Orhan Gencebay ve Sevim Emre davadan da kitabı toplatmaktan da vazgeçmiş demektir. Hem ayrıca aleni olarak belli ki Orhan Abi bahsi geçen kişi olamaz çünkü asansör fobisi varmış. Bunu da yıllar sonra Nurcan Sabur'un ağzından ve Sevim Abla'nın onaylamasıyla Orhan abinin asansör fobisini öğrenmiş olduk. Bu da demektir ki kitapta bahse konu olan Kemal Sunal ile Cüneyt Arkın arasındaki diyalogda asansöre binen arabeskçi ya Ferdi Tayfur, ya Müslüm Gürses ya da Hakkı Bulut.. Bakalım bu kişi kim? Bu olayı artık tatlıya bağlayalım." dedi.

KİTABI TOPLATTIRMAKTAN VAZGEÇTİ

Sevim Emre ise "Seyhancığım kitaptaki kişi madem Orhan abiniz değil, O zaman hayırlı uğurlu olsun.." diyerek kitabı toplatmaktan vazgeçtiklerini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Orhan Gencebay
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