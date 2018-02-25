Cüneyt Arkın'ın zor anları!

Cüneyt Arkın, hayranlarını selamladığı sırada, izleyicilerden biri sanatçıyı elinden tutup kendisine doğru çekti. Dengesini kaybeden sanatçının yardımına güvenlik ve sunucu koştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in ev sahipliği yaptığı etkinlikte Cüneyt Arkın ''Şöhret bizim kuşağa para getirmedi'' dedi.

Usta oyuncu sözlerine şöyle devam etti: ''Ben, Hüseyin Peyda, Erol Taş, Eşref Kolçak, Fikret Hakan... Biz öyle han, hamam, yalılar alacak kadar para kazanmadık. Buna yanmam ama karakter oyuncularının durumuna yanarım. Onların çoğu Darülaceze'de öldü. Parklarda yattı. O karakter oyuncuları olmasaydı Türkiye’de asla film çekilemezdi'' dedi.

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