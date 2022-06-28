Cüneyt Arkın neden öldü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın ölüm sebebi ne, kaç yaşında hayatını kaybetti?

Cüneyt Arkın ile ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Usta oyuncu, söz konusu açıklamanın ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette Cüneyt Arkın neden öldü? Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ne? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?

Cüneyt Arkın'ın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'taki özel bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Ünlü oyuncu 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM SEBEBİ NE?

Cüneyt Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın'ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz."

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Cüneyt Arkın, 1937 yılında Eskişehir’de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatır olan oyuncunun hayatı Eskişehir’de çiftlikte geçti. Eğitim hayatı boyunca başarılı olan Arkın, İstanbul’da tıp fakültesi kazandı. Arkın’ın oyunculuk kariyeri askerlik sırasında Halit Refiğ ile tanışması ile başladı. Jet savaş pilotlarının yaşamı ile belgesel çeken Halif Refiğ, rollerden birini Arkın’a teklif etti. Ancak askeri yönetmelik gereği rol alamadı. Askerlik görevi bittikten sonra Gurbet Kuşları filminde rol alarak kariyerini başlattı. 1969 ve 1976’da Antalya Film Şenliği’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ayrıca, 1972 yılında En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde Adana Altın Koza Film Şenliği’nde ödül aldı. Sinema kariyeri boyunca yaklaşık 300’den fazla filmden rol alan Arkın, 1999 yılında 36. Antalya Film Şenliği’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.



