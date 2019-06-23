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Cüneyt Arkın tekerlekli sandalyeyle gelip oyunu kullandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.06.2019 12:48 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu Beşiktaş’ta kullandı. Tekerlekli sandalye ile okula gelen Arkın,“Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var” dedi.

Cüneyt Arkın tekerlekli sandalyeyle gelip oyunu kullandı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu Beşiktaş’ta bulunan Ali Yalkın Ortaokulunda kullandı.

Eşi Betül Cüreklibatır ile oy kullanmaya gelen Cüneyt Arkın, aracından okulun dış kapısına kadar tekerlekli sandalye ile geldi. 1014 numaralı sandığın bulunduğu salonda oy vermek için sıraya giren Arkın, bir süre sandık görevlileri ile sohbet etti.

Cüneyt Arkın, oy pusulasının bulunduğu zarfı oy sandığına 'Hadi bismillah' diyerek attı. Cüneyt Arkın’ın eşi Betül Cüreklibatır da aynı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra seçimle ilgili temennilerini dile getiren Yeşilçam’ın efsane ismi, “Türkiye’nin huzura, refaha, kardeşliğe, dostluğa, beraberliğe ihtiyacı var. Sanıyorum bu dostluk, beraberlik, omuz omuza, el ele gidişin birinci aşaması oy vermek. Biz de görevimizi yaptık” dedi.

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