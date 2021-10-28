MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın yıldızlarıyla çekilen fotoğrafı paylaştı: Eski mutlu günler

Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın yıldızlarıyla çekilen fotoğrafı paylaştı: Eski mutlu günler

28.10.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını yıllar öncesine götürdü. Yeşilçam'ın unutulmaz jönleriyle çekilen bir kareyi paylaşan Arkın "Eski mutlu günler" notunu yazdı. Sanatçının fotoğrafına ise hayranları "Şampiyonlar Ligi gibi kadro" yorumunu yazdı.

Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın yıldızlarıyla çekilen fotoğrafı paylaştı: Eski mutlu günler

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, uzun bir aranın ardından Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönmüştü.

Usta sanatçı, geçtiğimiz haftalarda ise diziden ayrıldığını duyurmuştu.

244375624_597488068358342_8735250598511382570_n(1)

84 yaşındaki Arkın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

Cüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamakCüneyt Arkın, 84. yaş gününü kutladı: Uzun değil sevdiklerinle güzel yaşamak

"ESKİ MUTLU GÜNLER"

Instagram ve Twitter hesaplarını aktif kullanan sanatçı, son olarak ise yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının unutulmaz aktörleri Eşref Kolçak, Ekrem Bora, İzzet Günay ve Fikret Hakan ile bir aile toplantısında çekilen fotoğrafı, "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı.

ca1

Sanatçının takipçileri ise fotoğrafa "Şampiyonlar Ligi gibi kadro", "Yıldızlar geçidi" , "Yeşilçam'ın devleri" gibi yorumlar yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Ünlü oyuncu taksi bulamayınca...Ünlü oyuncu taksi bulamayınca...
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı

Küçük çocuk kurdeleyi kesti! Erdoğan uyarmak zorunda kaldı

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

28 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Partililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdi

Partililer tepki gösterdi! Akşener sorulan soruya bakın ne cevap verdi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Ülke alarmda! 11 günlük kapanma başlıyor

Ülke alarmda! 11 günlük kapanma başlıyor

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Zehir zemberek sözler! "Devlete karşı yapılan illegal işleriniz..."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

Serap Paköz'de "Çocuk benden değil" diyerek canlı yayına çıkan adama çifte darbe!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

"Canım kocam ve metresine..." İntikamı sosyal medyayı salladı!

Yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! Olay anlar...

Yayında ayaklarını yıkatıp krem sürdürdü! Olay anlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.