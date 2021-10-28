Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın yıldızlarıyla çekilen fotoğrafı paylaştı: Eski mutlu günler

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, uzun bir aranın ardından Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönmüştü.

Usta sanatçı, geçtiğimiz haftalarda ise diziden ayrıldığını duyurmuştu.

84 yaşındaki Arkın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla beğeni topluyor.

"ESKİ MUTLU GÜNLER"

Instagram ve Twitter hesaplarını aktif kullanan sanatçı, son olarak ise yıllar önce çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Cüneyt Arkın, Türk sinemasının unutulmaz aktörleri Eşref Kolçak, Ekrem Bora, İzzet Günay ve Fikret Hakan ile bir aile toplantısında çekilen fotoğrafı, "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı.

Sanatçının takipçileri ise fotoğrafa "Şampiyonlar Ligi gibi kadro", "Yıldızlar geçidi" , "Yeşilçam'ın devleri" gibi yorumlar yaptı.



