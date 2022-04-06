SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Cüneyt Çakır ve ekibi, İsviçre'de maç yönetecek!

Cüneyt Çakır ve ekibi, İsviçre'de maç yönetecek!

06.04.2022 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır ve ekibi ile ilgili gelen talebi kabul etti. İsviçre ile temasa geçecek olan Cüneyt Çakır'ın, teklifi kabul etmesi durumunda İsviçre'de maç yönetecek.

Cüneyt Çakır ve ekibi, İsviçre'de maç yönetecek!

Türk futbolunun en kariyerli hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır için İsviçre Futbol Federasyonu'nun yaptığı davetin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) cevap geldi.

TFF ONAYLADI

1632425522675-23123122151

Hürriyet'in haberine göre TFF, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır ve ekibi ile ilgili gelen talebi kabul etti. İsviçre ile temasa geçecek olan Cüneyt Çakır'ın, teklifi kabul etmesi durumunda İsviçre'de maç yönetecek.

"ÇAKIR VE EKİBİYLE TEMASA GEÇİN"

eff08dde1ed34aed86d595b0c4a4f3d2

Haberde TFF'nin, bu sabah İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır ve ekibi için yaptığı talebe "Lütfen Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz" diyerek olumlu dönüş yaptığı kaydedildi.

İŞTE İSVİÇRE'NİN TEKLİFİ

5e4932736f2f48119c508abe0554981a

İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu öğrenildi.

TFF TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

2314ecb431024e73b4b6d9c167b9ee3f

Haberde İsviçre'nin teklifine TFF'nin verdiği cevap şu şekilde aktarıldı: "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin"

MHK'NIN KARARI TAHKİM'DEN DÖNDÜ

455da025dc2b473cb0491991ae44d32e

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Cüneyt Çakır ile birlikte toplam 13 hakem ile ilgili verdiği karar sonucu bu kişilerin klasmanı düşürülmüş ve Süper Lig'de maç yönetmeleri engellenmişti. Karar, Tahkim Kurulu'nda haksız kabul edilerek, geçersiz sayıldı. Fakat buna rağmen takip eden haftalarda hakemler, Süper Lig'de herhangi bir maça atanmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...Toroğlu'ndan bomba iddia! Neler oluyor neler...
Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"
Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Cüneyt Çakır İsviçre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Torrent, geldiği gibi gidebilir! Galatasaray'da yeni dönem...

Torrent, geldiği gibi gidebilir! Galatasaray'da yeni dönem...

Devler Ligi'ne damga vurdu! "İlk kez gördüm"

Devler Ligi'ne damga vurdu! "İlk kez gördüm"

Futbolda tarihi olay! Maçların dakikası değişiyor

Futbolda tarihi olay! Maçların dakikası değişiyor

Beşiktaş taraftarlarını çıldırtan yorum!

Beşiktaş taraftarlarını çıldırtan yorum!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.