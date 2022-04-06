Cüneyt Çakır ve ekibi, İsviçre'de maç yönetecek!

Türk futbolunun en kariyerli hakemlerinden biri olan Cüneyt Çakır için İsviçre Futbol Federasyonu'nun yaptığı davetin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) cevap geldi.

TFF ONAYLADI

Hürriyet'in haberine göre TFF, İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Cüneyt Çakır ve ekibi ile ilgili gelen talebi kabul etti. İsviçre ile temasa geçecek olan Cüneyt Çakır'ın, teklifi kabul etmesi durumunda İsviçre'de maç yönetecek.

"ÇAKIR VE EKİBİYLE TEMASA GEÇİN"

Haberde TFF'nin, bu sabah İsviçre Futbol Federasyonu'nun Çakır ve ekibi için yaptığı talebe "Lütfen Cüneyt Çakır ve ekibiyle temasa geçerek çalışma sürecini başlatabilirsiniz" diyerek olumlu dönüş yaptığı kaydedildi.

İŞTE İSVİÇRE'NİN TEKLİFİ

İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunduğu öğrenildi.

TFF TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Haberde İsviçre'nin teklifine TFF'nin verdiği cevap şu şekilde aktarıldı: "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin"

MHK'NIN KARARI TAHKİM'DEN DÖNDÜ

Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Cüneyt Çakır ile birlikte toplam 13 hakem ile ilgili verdiği karar sonucu bu kişilerin klasmanı düşürülmüş ve Süper Lig'de maç yönetmeleri engellenmişti. Karar, Tahkim Kurulu'nda haksız kabul edilerek, geçersiz sayıldı. Fakat buna rağmen takip eden haftalarda hakemler, Süper Lig'de herhangi bir maça atanmadı.



