Cüneyt Özdemir'den bir Şeyma Subaşı paylaşımı daha! Kitabın gerçek satışı...

Son günlerin en çok konuşulan ikilisi hiç şüphesiz Cüneyt Özdemir ve Şeyma Subaşı... Şeyma Subaşı bir kitap çıkardı Cüneyt Özdemir de videolarında kitabın satırlarını okuyarak resmen Subaşı ile dalga geçti.

Özdemir'in yorumları sosyal medyayı ikiyi böldü ve sert sözleri genel olarak eleştirildi.

Cüneyt Özdemir ise tüm bu tartışmalardan sonra yeni videosunda takipçilerine, 'Sadece Şeyma' kitabının ne kadar sattığını söyledi.

YouTube'da yüklediği yeni videosuna "Herkese merhaba, bugünki konumuz, Şeyma… Dermişim” diyerek başlayan Cüneyt Özdemir, “Yeter abi Şeyma, Şeyma yani…” diyerek yine meşhur gülüşünü yaptı.

KİTABIN KAÇ SATTIĞINI AÇIKLADI

Ayrıca bir takipçisinin kendisine mesaj attığını ve her sabah programlarda kendisinin konuşulduğunu öğrendiğini söyleyen Cüneyt Özdemir, “Tembeller çünkü, sallayacaklar tabii. Her gün konuştukları kadın bir kitap yazmış. Biriniz de alın okuyun değil mi? Kim okuyor, kardeşiniz okuyor” şeklinde yanıt verdi.

Sözlerine devam eden Cüneyt Özdemir "Bir kitap eleştirisi yapmayacak mıyız yani. Sonuçta birisi iddialı bir şekilde 'kitap yazdım' diyor. Çok satan diyor. Ki çok da satmamış. 4 bin 500 satmış. HaberTürk’ten arkadaşımız ortaya çıkarttı.” diyerek satışla ilgili iddialara da noktayı koydu.