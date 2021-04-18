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Cüneyt Özdemir'den Gülseren Budayıcıoğlu tepkisi!

18.04.2021 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cüneyt Özdemir İstanbullu Gelin, Kırmızı Oda, Camdaki Kız gibi dizilerin hikaye sahibi olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'na tepki gösterdi.

Cüneyt Özdemir'den Gülseren Budayıcıoğlu tepkisi!

Son dönemde İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Camdaki Kız dizileriyle gündemde olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu zaman zaman tepkilerin de odağında yer alıyor.

Son olarak Cüneyt Özdemir Gülseren Budayıcıoğlu'na tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Özdemir paylaşımında "Bir psikiyatrın hastalarının mahrem hikayelerini dinleyip bunları kitaplaştırıp bir de para karşılığı dizi olarak kanallara satmasında 'etik' bir mesele yok mu? Özel hayatın, hasta-doktor ilişkisinin ihlalini bir kenara koydum, zavallı hastalara bir telif veriyorlar mıdır?" dedi.

Cüneyt Özdemir'in bu paylaşımı pek çok takipçisi tarafından beğeni aldı.


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Cüneyt Özdemir
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