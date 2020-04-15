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Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 13:38 | Son Güncelleme

Cüneyt Özdemir, kendisini Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ile karıştırıp mail atarak hakaret eden bir trolle olan diyaloğunu paylaştı.

Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisini Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ile karıştırararak mail yoluyla hakaret eden bir troll ile olan diyaloğunu paylaştı.

Mail atan kişinin ilk olarak "İngiliz ajanı olduğun belli Fox kanalının kime çalıştığı belli Fatih Portakal" ifadelerini kullanırken, Cüneyt Özdemir'in "E ben orada çalışmıyorum!?" yanıtını vermesi üzerine "Fatih abi sen değil misin Fox Tv çalışanı Fatih Portakal" şeklinde konuşması dikkat çekti.

FATİH'E KOPYALA YAPIŞTIRLA MI HAKARET EDİYORSUNUZ?

Cüneyt Özdemir'in paylaştığı mail görüntüsünde kendisine hakaret eden kişi arasındaki diyalog devamla şöyle:

  • Bakın konu kısmına benim adımı yazmışsınız

  • Fatih Portakal yazıyordu kopyala yapıştırda

  • Fatih'e kopyala yapıştırla mı hakaret ediyorsunuz? Troll müsünüz?

  • Abi cumhuriyetin öz evlatlarındansın

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir, fatih portakal,

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kendin yaz kendin oyna. Vay be güya Fatih Portakala hakaret eden veya onu sevmeyen yok bunlar birilerinin bilinçli saldırısı. Yapma ya yemezler gardaşşş...
" Dava açmayayım mı" demiş. hem gazetecilerin her söylediği şeyden yargılanmasından, düşünce özgürlüğünün olmamasından sürekli şikayetçi olacaksın, hemde hakaret içermeyen sadece kendi özgür düşüncesini yazan kişiyi dava açmakla tehdit edeceksin. Sonrada gelin benim söylediklerime inanın diyeceksin.
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