Cüneyt Özdemir ile troll arasında ilginç diyalog! Fatih Portakal ile karıştırınca...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendisini Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ile karıştırararak mail yoluyla hakaret eden bir troll ile olan diyaloğunu paylaştı.

Mail atan kişinin ilk olarak "İngiliz ajanı olduğun belli Fox kanalının kime çalıştığı belli Fatih Portakal" ifadelerini kullanırken, Cüneyt Özdemir'in "E ben orada çalışmıyorum!?" yanıtını vermesi üzerine "Fatih abi sen değil misin Fox Tv çalışanı Fatih Portakal" şeklinde konuşması dikkat çekti.

FATİH'E KOPYALA YAPIŞTIRLA MI HAKARET EDİYORSUNUZ?

Cüneyt Özdemir'in paylaştığı mail görüntüsünde kendisine hakaret eden kişi arasındaki diyalog devamla şöyle:

Bakın konu kısmına benim adımı yazmışsınız

Fatih Portakal yazıyordu kopyala yapıştırda

Fatih'e kopyala yapıştırla mı hakaret ediyorsunuz? Troll müsünüz?

Abi cumhuriyetin öz evlatlarındansın





