Cüneyt Özdemir'in Mert Demir eleştirisi gündemde! Serenay Sarıkaya’dan tek cümlelik yanıt

Serenay Sarıkaya’nın sevgilisi Mert Demir, GQ ödül töreninde kazandığı ‘Hype’ ödülüyle eleştirilere yol açmıştı. Bu ödülü duyan Cüneyt Özdemir kendini tutamadı.

Cüneyt Özdemir, “Yılın Hype’ı cahilliğime verin bilmediğim için, nedir ulan bu hype kategorisi?’ diye bir ChatGPT’ye sordum” diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

ChatGPT’nin verdiği yanıta göre “Hype, bir konu, ürün, etkinlik veya kişi hakkında yaratılan büyük ilgi ve beklenti anlamına gelir. Genelde abartılı bir tanıtım veya reklam kampanyası ile ilişkilidir” açıklamasını paylaşan Özdemir, “Ödülü verene mi kızayım yoksa alana mı bilemedim. Böyle karmaşık tanımlamalara da gerek yok! Serenay Sarıkaya son sevgilisi ödülü.” açıklamasında bulundu.

Bebek’te bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Sarıkaya'ya bu ifadeler soruldu. Güzel oyuncu Cüneyt Özdemir'in sözlerine dair “Çok ayıp! Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” ifadelerini kullandı.