Cüneyt Özdemir, Mehmet Büyükekşi'yi topa tuttu! ''Eserinle gurur duy''

Fenerbahçe'nin Galatasaray maçından çekilerek hükmen mağlubiyet yoluna göz göre göre gitmesi sonrası ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir'den ilginç bir paylaşım geldi.

"BEYFENDİ SIRITIYOR..."

Cüneyt Özdemir, "Süper Kupa finalinde futbolun dibe vurduğu bir geceyi yaşıyoruz. Fenerbahçe sahadan çekiliyor, Galatasaraylı futbolcular n'olucak diye şaşkın bakıyor, kameralar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi gösteriyor, beyfendi sırıtıyor.. Eserinle gurur duy tabii, Türk futbolunu düşürdüğün yere sen gülmeyeceksin de kim gülecek paşam!" ifadelerini kullandı.





