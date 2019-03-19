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Cüneyt Özdemir YouTube'a isyan etti: Biraz delikanlı ol

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 19.03.2019 10:48 | Son Güncelleme

Gazeteci Cüneyt Özdemir, haber içeriklerine reklam gelirlerini kapatan Youtube'a "Biraz delikanlı ol eyyyy youtube!..."diyerek isyan etti.

Cüneyt Özdemir YouTube'a isyan etti: Biraz delikanlı ol

Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren gazeteci Cüneyt Özdemir, haber içeriklerine Youtube'un reklam gelirlerini kapatmasına ateş püskürdü. Twitter hesabından konuyla ilgili bir dizi paylaşım yapan Özdemir, Youtube yöneticilerine şeffaf olma çağrısında bulunurken "Biraz delikanlı ol eyyyy youtube!..." diyerek de isyan etti.

İşte Cüneyt Özdemir'in o paylaşımları...

cücü özdemir

1) Bunu youtube yönetiminden gören var mı bilmiyorum ama bir itirazımı ileteceğim. Bir haberci olarak ciddi konuları yorumladığımız zaman youtube bu videoları reklam gelirlerini kapatıyor. Yahu ne hakla? Biz haberciyiz. Bu tür haberleri yorumlamayalım mı?

cücü özdemir

2)Youtube'da sadece 'yavşak' videolar mı yayınlayalım? Benzer bir durum sık sık tekrarlanıyor. Oysa izlenme sayılarına baktığınızda insanların bu tür haberlere ilgisi olduğunu net bir şekilde görüyorsunuz.Habercilere nasıl alan açacaksınız? @YTCreators

cücü özdemir

3) Güncel can yakıcı konularla ilgili ana akım habercilik ilkelerini ihlal edecek ne bir görüntü kullanıyorum ne de bir cümle kuruyorum. Ama güya 'manuel' kontrol edilip videoların reklam alması engelleniyor. Aslında ciddi konular hakında haber yapmamız engelleniyor. @YTCreators

cücü özdemir

4) Nasıl bir gelecek hayaliniz var ey @YTCreators ? Gerçek habercileri sahtelerinden nasıl ayıracaksınız? Bu yasakçı zihniyet youtube'da yayın yapan gazeteciler için sürdürülebilir bir durum değil. Neyi neye göre yasaklıyorsunuz? Şeffaf olun! Biraz delikanlı ol eyyyy youtube!...


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Cüneyt Özdemir trend youtube reklam geliri

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