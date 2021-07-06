Cupcake yapımı sandığınızdan daha kolay! İşte cupcake tarifleri

Cupcake yapımı rengarenk ve birbirinden lezzetli tatlar elde edebileceğiniz tarifleri ile özenerek hazırlayacağınız bir atıştırmalık. Görüntüsüyle cezbeden, tadı ile hafızaya kazınan cupcake yapımı için izlenmesi gereken yol ise düşünüldüğünden daha kolay. İşte pastane lezzetlerini aratmayacak cupcake yapımı için uygulamanız gereken tarif...

CUPCAKE YAPIMI TARİFİ

Malzemeler:

137 gram tuzsuz yağ

116 gram süt

250 gr şeker

2 yumurta

150 gr un

50 gr kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu,

Tuz

Tarifi:

Cupcake yapımında hamur için önce yağ çırpılır. Yağ yaklaşık 2-3 dakika çırpılır ve oda sıcaklığında olmasına dikkat etmek gerekir.

hamur için önce yağ çırpılır. Yağ yaklaşık 2-3 dakika çırpılır ve oda sıcaklığında olmasına dikkat etmek gerekir. Daha sonra çırpılan yağın üzerine şeker eklenir. Yağ ve şeker de yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpılmalıdır. Ara sıra kasenin duvarına yapışan yağ ve şekeri ortaya toplamak gerekir.

Üzerine yumurtalar tek tek ve yavaşça eklenir. Yumurtaları ekledikten sonra 4 dakika kadar karıştırılır. Ardından un, kakao ve kabartma tozu karışımının yarısı eklenir. Bu karışımın eklenmeden önce iyice harmanlanması gerekir.

Karışımın yarısı konulduktan sonra, sütün de yarısı eklenir. Mikser yavaşça çalıştırılır, un ve kakaonun havaya uçmaması için üstü ıslak bir bezle örtülebilir.

Karıştırdıktan sonra, un ve kakaodan hazırlanan karışımın, ayrıca sütün, diğer kalan yarısı da eklenir ve mikser çalıştırılmaya devam edilir.

Hamur hazırlandıktan sonra, istenirse içine ince çekilmiş badem, fındık, ceviz veya şam fıstığı da eklenebilir.

Hamur böylelikle kalıplara girmeye hazır hale gelmiş olur.

CUPCAKE NASIL PİŞİRİLİR?

Cupcake yapımında hamurunu pişirmek için önce poşet, rahat kullanabilecek bir kavanozun içerisine yerleştirilir. Daha sonra kapta yer alan hamur poşetin içine dökülür.

hamurunu pişirmek için önce poşet, rahat kullanabilecek bir kavanozun içerisine yerleştirilir. Daha sonra kapta yer alan hamur poşetin içine dökülür. Hamur iyice poşetin içerisine yerleştirilir. Poşet tepesinden sıkıştırılır ve ucu kesilir. Sonrasında hamur kabın içerisine yerleştirilir. Cupcake hamuru, kabın yarısına kadar konur.

Kaba konulan cupcake, tel ızgaraya dizilir. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında, yaklaşık 15-20 dakika arasında pişirilir.

CUPCAKE TASARIMI NASIL YAPILIR?

Cupcake yapımında tasarım için 3 ayrı yöntem kullanmaktayım. Silikon kalıplardan şekiller, şekil veren kaplar ya da elle yapmaktayım.

tasarım için 3 ayrı yöntem kullanmaktayım. Silikon kalıplardan şekiller, şekil veren kaplar ya da elle yapmaktayım. Şeker hamurunu kullanırken, yapışmayı engellemek için önce bir miktar nişasta serpilmelidir. Şeker hamuru her zaman kullanılmayan bir tabağın altına konur, çünkü çok çabuk kuruyabilir.

Tasarım yapılırken de ortamın çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir. Şeker hamuru kolay çalışılabilen bir hamur değildir. Çabuk erir ve ele çabuk yapışır. Oklavaya yapışmaması için üstüne biraz daha nişasta konmalıdır.

Oklavayla açarken çok ince ya da çok kalın olmamalıdır. Çünkü kalıptan çıktıktan sonra biraz daha oynamak gerekecektir.

Çiçek figürü haline gelen şeker hamuru, bir parça süngerin üzerine alınmalıdır. Daha doğal gözükmesi için çiçek yaprakları ekipman yardımıyla yuvarlanır.

Kalıba bir parça nişasta konur. Çiçek figürü kalıbın içerisine yerleştirilir.

Silikon kalıptan küçük bir çiçek yapmak için, silikon kabına da nişasta sürülür. Küçük çiçek çok az su kullanılarak büyük çiçek figürünün içine yerleştirilir. Cımbız yardımıyla alınan boncuk ortasına konur.

DÜĞÜN İÇİN UYGUN CUPCAKE TASARIMLARI NELERDİR?

Düğün için bir çok çeşit cupcake yapılabilir. Gelinlik, damatlık ya da çiçekler yapılabilir. Şu anda gelinlik yapmayı göstereceğim.

Bunun için 3 renge ihtiyaç vardır, Ten rengi, beyaz ve kırmızı kullanılır. Bir miktar nişasta, hamurun yapışmaması için konulur.

Hamuru yaparken tırnağın değmemesine dikkat edilmelidir. Çok çabuk iz çıkartabilir.

Gelinliği yaparken yuvarlak kesime ihtiyaç vardır. Bunun için her zaman kalıp gerekmez, bir bardak da kullanılabilir.

Şeker hamuru çok çabuk toz çeken bir malzeme olduğu için, beyaz hamuru açarken dikkat etmek lazımdır. Gelinliğin biraz şekilli olması için, şekilli bir oklava ile üstünden geçilir.

Daha sonra kalp şekli ile dekolte kısmı yapılır. Çok az miktarda su ile yapışmasını sağlarız.

Şeker hamurları bir kaç saatte de kuruyabilir, ama bir gün de beklenebilir.

Yapılan şeklin üstüne, boncuklardan bir kolye de yapılabilir.

Kırmızı şeker hamuruyla, gelinliğin önüne çiçek şekli yapılır. Çiçeğin üstüne de uyumlu olması için boncuk yerleştirilir.

DOĞUM İÇİN UYGUN CUPCAKE TASARIMLARI NELERDİR?

Doğum için bir çok cupcake alternatifi vardır. Bebekler, ayak izi, el izi, çiçek, kelebek, kalpler yapılabilir. Şimdi küçük bir bebek tasarımı yapacağız.

Beyaz hamur ve silikon kap kullanılır. Silikon kabın içerisine bir miktar nişasta konulur. Şeker hamuru silikon kabın içine bastırılır.

Bebeğin saçına bir miktar sarı sim kullanacağım. Bu da çok az kullanılır, hepsi gıdaya uygundur ve yenebilir. Sim güzel bir ışıltı verir ve hoş gösterir.

Küçük bir kalbi bebeğin gövdesine koyarak bebeği süsleyebiliriz.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN UYGUN CUPCAKE TASARIMLARI NELERDİR?

Sevgililer Günü için bir çok cupcake şekli yapılabilir, ama en çok kullanılan kalp şeklini göstereceğim.

Kırmızı şeker hamuru yine yuvarlanarak açılır. Büyük bir kalp yapıp içinde küçük bir kalple boşluk yaratılır. O boşluk da beyaz kalple kapatılır.

Kırmızı hamurla çalıştıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Çünkü beyaz hamura geçildiğinde iz kalır, renkler birbirine geçer.

Beyaz hamurda yuvarlanır, iki hamurun aynı kalınlıkta olmasına dikkat edilir. Boş kalan yer elle kapatılır, hamurların birbirine yapışması sağlanabilir.

Bu kalbin üzerine bir tane boncuk koyup süsleme tamamlanabilir. Sonrasında yapılan cupcake üstüne krema sıkılabilir.



