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Bitki eş anlamlısı nedir? Bitkinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

03.08.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizde birden fazla anlama ve eş anlamlı kelimeye sahip olan birçok kelime vardır. Bitki kelimesi de bunlardan biridir. Hem direkt hem de mecaz olarak kullanılabilir. Nebat, ağaç, ot gibi canlılara verilen bir ismin karşılığıdır. Bitki kelimesinin eş anlamlısı nedir? Bitki eş anlamlısı ve cümle içinde kullanım örnekleri...

Bitki eş anlamlısı nedir? Bitkinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bulunduğu herhangi bir yere sıkıca tutunup büyüyen, gelişen her tür canlı bitki olarak adlandırılır. Nebat da denir. Bitki, geliştikten sonra üreyen, oluşum ve gelişim sürecinin ardından kuruyarak yaşamını sonlandıran her türü kapsayan bir kelimedir. Ağaçlar, yosunlar, otlar ve benzeri her canlı bitki olarak isimlendirilir. Toprakta yetişen, gelişen, büyüyen her canlı bitki olarak anılır. Bu sebeple bazı sebze ve meyveler de bitki sınıfında kabul edilir.

Bitki eş anlamlısı nedir?

Nebat, bitki kelimesinin eş anlamlısıdır. İlk anlamına karşılık gelir. Birbirleri yerine bu iki kelimeyi kullanmak mümkündür. Bulundukları yerde sabit kaldıkları için halk dilinde başka tür canlılar için de mecaz anlamıyla kullanılabilir.

Bitki kelimesinin eş anlamlısı nelerdir?

Bitki kelimesinin ilk anlamını nebat kelimesi karşılar. Etimolojik olarak kökeni Türkçedir. Halk dilinde sebzeler için de bitki ve nebat sözcükleri kullanılır. Bu sözcükleri içeren birleşik kelimeler de oldukça fazladır.

Bitki kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Nebat, fide, sebze, ot, nebatat, yeşerti ve benzeri kelimeler de bitki kelimesinin eş anlamlıları arasında kullanılır. Eski Türkçe'de, Arapça'da ve Yunanca'da çeşitli karşılıkları bulunur.

Bitki kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Daha büyümemiş, yeni dikilmiş olan bitkilere fide denir. Nebatat, bitki kelimesinin çoğul haline karşılık gelir. Yeşerti kelimesi ise yeşil renkteki toprak bitkilerinin karşılığı olarak kullanılır.

Bitki kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimenin hangi anlamda ve neyin karşılığı olduğunu anlamak için cümle içinde kullanımına bakılmalıdır. Bazı örnek cümleler şunlardır:

  • Bu bitkileri sen mi yetiştirdin?
  • Bütün gün bitki gibi oturuyorsun!
  • Bak bu fide daha dün dikildi.
  • Yeşertilerle dolu mükemmel bir köye gittik.
  • Önümüzdeki hafta gideceğimiz piknikte çimlere uzanıp dinleneceğim.
  • Derenin kenarındaki nebatatı gördün mü?

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