Bitki eş anlamlısı nedir? Bitkinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Bulunduğu herhangi bir yere sıkıca tutunup büyüyen, gelişen her tür canlı bitki olarak adlandırılır. Nebat da denir. Bitki, geliştikten sonra üreyen, oluşum ve gelişim sürecinin ardından kuruyarak yaşamını sonlandıran her türü kapsayan bir kelimedir. Ağaçlar, yosunlar, otlar ve benzeri her canlı bitki olarak isimlendirilir. Toprakta yetişen, gelişen, büyüyen her canlı bitki olarak anılır. Bu sebeple bazı sebze ve meyveler de bitki sınıfında kabul edilir.

Bitki eş anlamlısı nedir?

Nebat, bitki kelimesinin eş anlamlısıdır. İlk anlamına karşılık gelir. Birbirleri yerine bu iki kelimeyi kullanmak mümkündür. Bulundukları yerde sabit kaldıkları için halk dilinde başka tür canlılar için de mecaz anlamıyla kullanılabilir.

Bitki kelimesinin eş anlamlısı nelerdir?

Bitki kelimesinin ilk anlamını nebat kelimesi karşılar. Etimolojik olarak kökeni Türkçedir. Halk dilinde sebzeler için de bitki ve nebat sözcükleri kullanılır. Bu sözcükleri içeren birleşik kelimeler de oldukça fazladır.

Bitki kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Nebat, fide, sebze, ot, nebatat, yeşerti ve benzeri kelimeler de bitki kelimesinin eş anlamlıları arasında kullanılır. Eski Türkçe'de, Arapça'da ve Yunanca'da çeşitli karşılıkları bulunur.

Bitki kelimesinin eş anlamı olan kelimeler nelerdir?

Daha büyümemiş, yeni dikilmiş olan bitkilere fide denir. Nebatat, bitki kelimesinin çoğul haline karşılık gelir. Yeşerti kelimesi ise yeşil renkteki toprak bitkilerinin karşılığı olarak kullanılır.

Bitki kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

