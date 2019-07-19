Mynet Trend

Cyberpunk 2077 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 19.07.2019 09:44 | Son Güncelleme

The Witcher 3 Wild Hunt’ı geliştiren CD Projekt RED’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 önümüzdeki yılın Mart ayında raflardaki yerini almış olacak. Uzun bir süredir geliştirme aşamasında bulunan yapım, yayınlanan tanıtım videoları ile oyun severleri heyecanlandırmayı başarmıştı.

Cyberpunk 2077 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı

Ülkemizde de Türkçe altyazı desteğiyle satışa sunulacak olan yapım hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Oyunda emeği bulunan isimlerden biri olan Pawel Sasko, Cyberpunk’ın içeriği hakkında bazı bilgiler verdi. Sasko Cyberpunk dünyasında oyuncuların kendi garajına sahip olabileceklerini ve bu garajda birden fazla araç bulundurabileceklerini açıkladı. Ayrıca Night City’de yer alan tüm motor ve arabalarda radyo bulunacağını da açıkladı.

Açık konuşmak gerekirse açık dünya temalı bir yapım için bunlar çok da şaşırtıcı özellikler değil. Zira Rockstar Games bunu yıllar önce satışa sunduğu GTA 3’le de yapmıştı. O yüzden CD Projekt Red’in açıkladığı bu radyo olayı çok da büyüleyici bir detay sayılmaz.

Samsung artırılmış gerçeklik gözlükleri katlanabilir olacak

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
90'lı yıllara damga vurmuştu! Dikkat çeken karar90'lı yıllara damga vurmuştu! Dikkat çeken karar
Son günlerin popüler uygulaması FaceApp güvenli mi? Son günlerin popüler uygulaması FaceApp güvenli mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cyperpunk 2077 cd projeckt red

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elon Musk Neuralink deneyleri için kobay arıyor

Elon Musk kobay arıyor

Vivo, şimdi de Y7s ile dikkatleri üzerine çekti

Vivo yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekti

Bilgisayar şifresinin mucidi Fernando Corbato vefat etti

Bilgisayar şifresinin mucidi vefat etti

Sosyal medyada 'Storm Area 51' geyiği

Milyonlar katıldı! Yeri ise...

GTA 5’te RDR 2 sürpriz yumurtası!

GTA 5'te RDR 2 göndermesi

Power Rangers filmi sil baştan tekrardan çekilecek

90'lı yıllara damga vurmuştu! Dikkat çeken karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.