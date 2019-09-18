Mynet Trend

Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 18.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Hali hazırda gelişim aşamasında bulunan Cyberpunk 2077 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı.

Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar

Son yıllarda açık dünya temalı oyunların sayısında hatırı sayılır artışlar gerçekleşti. Bu tarz oyunların en büyük avantajı ise oynanış süresinin normal bir oyundan kat ve kat fazla olması. Aslında oyunun sadece hikaye kısmını oynayıp bitirmeye çalışırsanız, öyle önemli bir süre farkı ortaya çıkmıyor. Fakat işin içine yan görevler dahil oldu mu oynanış süresi de bir anda 4 – 5 kat artabiliyor.

Bu açıdan bakıldığında açık dünya temalı oyunların popüler olması normal görünebilir. Sonuçta oyunlar için o kadar para ödüyoruz. Dolayısıyla tonla para verdiğimiz bir oyunu bir günde oynayıp bitirmek, pek de hoş olmazdı.
Elbette açık dünya temalı oyunlardaki içeriğin ne kadar dolu sunulduğu da önemli. Örneğin The Witcher 3 Wild Hunt bu anlamda türünün en iyi örneklerinden biriydi. Oyundaki yan görevler bile ana görev tadındaydı. Görünen o ki aynı stüdyonun elinden çıkan Cyberpunk 2077 de bu anlamda oyun severleri üzmeyecek.

Keza yapımcı ekip tarafından verilen bir demeçte her bir görevin ana görev gibi kapsamlı olacağı ve niteliğin nicelikten daha önemli olduğu belirtilmiş. Bu da oyundaki yan görevlerde sürekli aynı şeyleri yapmayacağımız anlamına geliyor.
Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Cyberpunk 2077 PC, PS4 ve Xbox One için 16 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak.

iPhone 11 Pro Max vs Huawei P30 Pro karşılaştırması

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Huawei Mate 30 RS Porsche Desing geliyor!Huawei Mate 30 RS Porsche Desing geliyor!
Merakla bekleniyordu! Geri sayım başladıMerakla bekleniyordu! Geri sayım başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 cyberpunk

En Çok Okunan Trend Haberler

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

'10 yıl boyunca bana çocuklarımın önünde tecavüz etti!'

Eljif Elmas'lı Napoli Liverpool'u devirdi

Eljif Elmas'lı Napoli Liverpool'u devirdi

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

Mansur Yavaş duyurdu: AOÇ ihalesini belediye kazandı

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Sosyal medyadan tepkiler gelince...

Aleyna Tilki'ye büyük şok! Sosyal medyadan tepkiler gelince...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yakuza 7 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı

Yakuza 7 için yeni bir oynanış videosu!

Mi 9T Pro’yu parçalarına ayırdılar

Mi 9T Pro’yu parçalarına ayırdılar

Vivo NEX 3 nihayet tanıtıldı

Vivo NEX 3 nihayet tanıtıldı

Huawei Mate 30 RS Porsche Desing geliyor!

Huawei Mate 30 RS Porsche Desing geliyor!

Google Pixel 4 XL 5G Geekbench’te göründü!

Merakla bekleniyordu! Geri sayım başladı

Eve SWAT timi gönderdi

Eve SWAT timi gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.