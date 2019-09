Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar

Son yıllarda açık dünya temalı oyunların sayısında hatırı sayılır artışlar gerçekleşti. Bu tarz oyunların en büyük avantajı ise oynanış süresinin normal bir oyundan kat ve kat fazla olması. Aslında oyunun sadece hikaye kısmını oynayıp bitirmeye çalışırsanız, öyle önemli bir süre farkı ortaya çıkmıyor. Fakat işin içine yan görevler dahil oldu mu oynanış süresi de bir anda 4 – 5 kat artabiliyor.

Bu açıdan bakıldığında açık dünya temalı oyunların popüler olması normal görünebilir. Sonuçta oyunlar için o kadar para ödüyoruz. Dolayısıyla tonla para verdiğimiz bir oyunu bir günde oynayıp bitirmek, pek de hoş olmazdı.

Elbette açık dünya temalı oyunlardaki içeriğin ne kadar dolu sunulduğu da önemli. Örneğin The Witcher 3 Wild Hunt bu anlamda türünün en iyi örneklerinden biriydi. Oyundaki yan görevler bile ana görev tadındaydı. Görünen o ki aynı stüdyonun elinden çıkan Cyberpunk 2077 de bu anlamda oyun severleri üzmeyecek.

Keza yapımcı ekip tarafından verilen bir demeçte her bir görevin ana görev gibi kapsamlı olacağı ve niteliğin nicelikten daha önemli olduğu belirtilmiş. Bu da oyundaki yan görevlerde sürekli aynı şeyleri yapmayacağımız anlamına geliyor.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Cyberpunk 2077 PC, PS4 ve Xbox One için 16 Nisan’da raflardaki yerini almış olacak.

iPhone 11 Pro Max vs Huawei P30 Pro karşılaştırması