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Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video

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TEKNOLOJİ  | 02.09.2019 08:01 | Son Güncelleme

Witcher serisinin yapımcısı CD Projeckt Red’in merakla beklenen yeni RPG’si Cyberpunk 2077 için 15 dakikalık video yayınlandı.

Cyberpunk 2077 için en detaylı oyun içi video

Yapımcının yayınladığı yeni oyun içi video, bugüne kadar yayınlanan en detaylı videolardan biri.  Oyun hakkında çok önemli bilgiler içeren video, oynanışın çok detaylı olduğunu da gösteriyor.

Öyle görünüyor ki, oyunun geçtiği siberpunk dünyasında bir hacker olmak veya bir savaşçı olmak oyunda büyük farklar yaratabilecek. Ancak her tarzın da güçlü özellikleri olduğu ve farklı stratejiler oluşturacağı anlaşılıyor.

Videodan anlaşıldığı kadarıyla oyunda 4 farklı hasar türü bulunacak. Fiziksel, Termal, Elektrik ve Kimyasal. Bu kombinasyonlara göre de çok sayıda farklı silah ve savunma aracı, farklı yetenekler ve stratejiler bulunacak.

CD Projekt Red’in yayınladığı videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. Ancak yapımcının videoda bazı “küçük” spoiler detayları bulunabileceği uyarısını da hatırlatalım.

15 dakikalık videoyu izlemek için buraya tıklayınız

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Anahtar Kelimeler:
cyperpunk 2077 Witcher

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