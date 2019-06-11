Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

The Witcher’ın geliştirici CD Projekt RED‘in elinden çıkacak olan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yıldan beri merakla bekleniyordu. Xbox E3 etkinliğinde oynanış videosu gösterilen ve kendinden uzun süredir haber alınamayan Cyberpunk 2077, bugün muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Başrollerinde Keanu Reeves kralın olacağı oyunun 16 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkacağı açıklandı. Steam’de 249 TL, PlayStation 4’te 459 TL ve Xbox One’da 468 TL’den ön siparişe sunulan oyun, görünüşe göre Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek.

Oyunun hem GOG hem de Steam sayfasında Türkçe dil seçeneğinin bulunması bunu kanıtlıyor. Bakalım uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077, The Witcher 3’ten daha büyük bir etki yaratabilecek mi?

Oyunun tanıtım yazısı;

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.