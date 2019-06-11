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Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

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TEKNOLOJİ  | 11.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile Nisan 2020’de PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına adım atacak. İşte oyunun detayları.

Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek

The Witcher’ın geliştirici CD Projekt RED‘in elinden çıkacak olan Cyberpunk 2077, geçtiğimiz yıldan beri merakla bekleniyordu. Xbox E3 etkinliğinde oynanış videosu gösterilen ve kendinden uzun süredir haber alınamayan Cyberpunk 2077, bugün muhteşem bir geri dönüş yaptı.

Başrollerinde Keanu Reeves kralın olacağı oyunun 16 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkacağı açıklandı. Steam’de 249 TL, PlayStation 4’te 459 TL ve Xbox One’da 468 TL’den ön siparişe sunulan oyun, görünüşe göre Türkçe altyazı seçeneği ile gelecek.

Oyunun hem GOG hem de Steam sayfasında Türkçe dil seçeneğinin bulunması bunu kanıtlıyor. Bakalım uzun zamandır beklenen Cyberpunk 2077, The Witcher 3’ten daha büyük bir etki yaratabilecek mi?

Oyunun tanıtım yazısı;

Cyberpunk 2077 güç, gösteriş ve vücut modifikasyonu çılgınlığına kapılmış Night City kümekentinde geçen bir açık dünya aksiyon macera hikâyesidir. Kanun kaçağı paralı asker V olarak oyna ve ölümsüzlüğün anahtarı olan eşsiz bir implantın peşine düş. Karakterinin sibergereçlerini, yeteneklerini ve oynanış stilini özelleştir; kararların hikâyeyi ve dünyayı değiştirdiği devasa bir şehri keşfet.

Sibernetik güçlendirmelerle donanmış bir siberhaydut ol ve Night City sokaklarında kendi efsaneni yarat. Görsel, kompleks yapı ve derinlik anlamında yeni standartlara imza atan Night City’nin devasa açık dünyasına adım at.

Şimdiye kadarki en riskli işini al ve ölümsüzlüğün anahtarı olan bir implant prototipinin peşine düş.

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Anahtar Kelimeler:
Cyberpunk 2077 Türkçe altyazı pc PlayStation 4 xbox one

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