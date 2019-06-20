Cyberpunk 2077 yüklü bir donanım istiyor!

CD Projekt RED’in E3 2019 etkinliğine damgasını vuran oyunu Cyberpunk 2077’nin geçtiğimiz günlerde minimumda GTX 1080 Ti ekran kartı isteyeceği tarzında bir haber çıkmıştı. Ütopik olan bu sistem gereksinimlerinin ardından, bugün de oyunun E3 etkinliğinde hangi ayarlarda oynatıldığı ortaya çıktı.

Açıklamalara göre oyunun gösterimi Nvidia Titan RTX ekran kartı ve Intel i7 – 8700K işlemci ile gösterilmiş. Türkiye’de bu oyunu PC’de en yüksek ayarlarda oynamak için muhtemelen 25.000 TL’yi gözden çıkarmanız gerekecek.

Bu oyunun mevcut nesile de geleceğini göz önünde bulundurursak, sorunsuz bir şekilde oynamak için konsol satın almanız maddi açıdan en iyi seçim olacaktır.

Hangi ayarlarda gösterildi?

İşlemci: Intel i7-8700K 3.70 GHz

Anakart: ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING

RAM: G.Skill Ripjaws V, 2x16GB, 3000MHz, CL15

Ekran Kartı: Titan RTX

SSD: Samsung 960 Pro 512 GB M.2 PCIe

PSU: Corsair SF600 600W

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