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Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'e DM'den mesaj attı!

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.04.2019 18:21 | Son Güncelleme

Dilan Deniz Çelik'e Cyle Larin'den mesaj! Güzel oyuncu Dilan Deniz Çiçek, Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veriyordu. Diziden ayrılan Çiçek'e Beşiktaşlı oyuncu Cyle Larin'den mesaj geldi.

Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'e DM'den mesaj attı!

Dilan Çiçek Deniz, Furkan Andıç'tan ayrıldıktan birkaç ay sonra, Berrak Tüzünataç'ın eski aşkı Birkan Sokullu ile ocak ayında görüşmeye başlamıştı.

İlk kez Suadiye'de birlikte görüntülenen, aşkları da o kareyle ortaya çıkan Dilan Çiçek Deniz ve Birkan Sokullu çiftinin, mutluluğu kısa sürdü.

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Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Deniz'e yeni bir talip çıktı.

"ÇOK GÜÇLÜYÜM, ÇOK ZENGİNİM VE KANADALIYIM"

Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programındaki habere göre; geçtiğimiz sene devre arasında siyah beyazlı kadroya katılan Cyle Larin, Dilan Çiçek Deniz'i yakın takibe aldı.

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Takım arkadaşları Çukur dizisini izlerken Deniz'i görüp aşık olan Beşiktaşlı Cyle Larin, güzel oyuncuya DM'den mesaj attı.

Larin mesajında, "Çok güçlüyüm, çok zenginim ve Kanadalıyım" yazdı.

Dilan Çiçek Deniz (20)

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Anahtar Kelimeler:
Cyle Larin Dilan Çiçek Deniz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
aman diim şanzımanı dağıtırsın :)
tamda şimdiki kızların istediği erkek modeli
Larin efendi sadece Beşiktaşlıyım yazsan yeterliydi gerisine gerek yok.
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