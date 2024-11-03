CZN Burak 2 senede 52 kilo vermişti! Eser Yenenler sordu: Mide ameliyatı mı?

MYNET- Çektiği yemek videolarıyla ünlenen CZN Burak son dönemde verdiği kilolarla gündem oluyordu.

Babasının onu dolandırdığını iddia ederek yollarını ve babasıyla davalık olan fenomen resmen eridi.

Sık sık sosyal medyadan paylaşım yapan ünlü fenomen 52 kilo verdiğini açıklamıştı. Eser Yenenler'in Linç programına konuk olan CZN Burak burada kilosuyla ilgili yapılan yorumlara dair de konuştu.

NASIL 52 KİLO VERDİ?

52 kilo verdiğini söyleyen fenomene Eser Yenenler "Mide ameliyatı mı oldun?" diye sordu. CZN Burak ise "Ben mide ameliyatı olmadım benim bir mide rahatsızlığım vardı bir mide kanaması geçirdim. Ondan sonra abi çok böyle yemekle haşır neşir olamadım daha böyle yeni yeni böyle toparlıyorum o süreçte işte iyileştim ama şimdi" yanıtını verdi.



CZN Burak konuşmasının devamında ise "Yemek benim bir aşk aslında ama artık yiyemiyorum artık yapmayı seviyorum" dedi.