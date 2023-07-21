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CZN Burak dolandırıldı mı? CZN Burak'ın babasından şoke eden sözler

21.07.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni CZN Burak, babası tarafından dolandırıldığını belirterek suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü fenomenin babası İsmail Özdemir iddialar sonrası açıklama yaparak "Annesinin genlerini almış" dedi.

CZN Burak, dolandırıldığını belirterek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Babasıyla arasındaki tüm ilişkiyi koparan CZN Burak, garajındaki araçları satıp sermaye yapıp kendi lokantasını açmaya karar verdi.

İddiaların ardından baba İsmail Özdemir Kanal D habere konuştu. CZN Burak'ın babası açıklamasında iddiaları yalanladı ve şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

CZN Burak o olaydan sonra lüks arabalarını satıp... CZN Burak o olaydan sonra lüks arabalarını satıp...

"Hiç alakası yok dolandırmayla... Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu..."

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ANNESİ RÜŞVETTEN CEZA ALMIŞTI

'CZN Burak' olarak tanınan işletmeci Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura'nın yargılandığı 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) davasında karar çıktı. Didem Bozbura, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla 2 yıl 7 ay ceza almıştı.

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