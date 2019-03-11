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Czn Burak yine yaptı yapacağını! 'Oppa kebap style'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 11.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Instagram kullanıyorsanız Czn Burak, muhakkak önünüze bir videosu ile çıkmıştır. Gerek restoranına gelen misafirlerini kendine has ağırlama şekli, gerek birbirinden ilginç çektiği videolarla son dönemin en çok dikkat çeken isimleri arasında Burak Özdemir.

Czn Burak yine yaptı yapacağını! 'Oppa kebap style'

Sosyal medyayı oldukça iyi kullanan Hatay Medeniyetler Sofrası'nın sahibi Burak Özdemir, çektiği videolarla yerli ve yabancı parodi hesaplarının da favori isimleri arasında.

Genç isim şimdi de son videosu 'Kebap Style' şarkısı ile adından söz ettiriyor.

Öyle ki videoyu izleyenler bu duruma kayıtsız kalamıyorlar...

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czn burak instagram kebap style

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