Czn Burak yine yaptı yapacağını! 'Oppa kebap style'

Sosyal medyayı oldukça iyi kullanan Hatay Medeniyetler Sofrası'nın sahibi Burak Özdemir, çektiği videolarla yerli ve yabancı parodi hesaplarının da favori isimleri arasında.

Genç isim şimdi de son videosu 'Kebap Style' şarkısı ile adından söz ettiriyor.

Öyle ki videoyu izleyenler bu duruma kayıtsız kalamıyorlar...





