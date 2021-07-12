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  4. Dadı arayan Aleyna Tilki'ye Tuğba Ekinci'den yanıt

Dadı arayan Aleyna Tilki'ye Tuğba Ekinci'den yanıt

12.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisine dadı arayan Aleyna Tilki'ye teklif Tuğba Ekinci'den geldi. Tuğba Ekinci Aleyna Tilki'nin paylaşımını görünce gönüllü oldu.

Dadı arayan Aleyna Tilki'ye Tuğba Ekinci'den yanıt

Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Tilki, "Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey" dedi.

Tilki ardından aradığı kriterleri de sıraladı: İngilizce ve Rusça bilmesi, çok sakin bir insan olması, ileri görüşlü olması. Mesela oraya çıkarsan düşersin desin çünkü kimse demeyince hep düşüyorum. İyi bir gözlemcilik. Ben denizdeyken beni karadan magazin geliyor mu diye izlemesi.

Aleyna Tilki kendine dadı arıyorAleyna Tilki kendine dadı arıyor

Aleyna Tilki'ye yanıt yaptığı paylaşım ve yorumlarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci'den geldi. Ekinci Tilki'ye dadı olmaya aday.

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Ekinci Aleyna Tilki'yi paylaşarak "Güzel yüzlü fıstığım dadı arıyormuş. Boncuğum benim ben sana dadı olurum kıyamıyorum ben sana erken yaşta koca camiayla boğuştun" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Tuğba Ekinci
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