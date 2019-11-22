Dağ 2 nerede çekildi? Dağ 2 filminin konusu, Dağ 2 oyuncu kadrosu

Dağ 2 nerede çekildi? Dağ 2 filminin konusu, Dağ 2 oyuncu kadrosunda kimler var? Televizyonda gösterilmesinin ardından izleyiciler Dağ 2 filmi hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyor. Dağ 2, ilk Dağ filminden 6 yıl sonra çekildi. İlk film beklenilenden daha yüksek ilgi gördüğü için Dağ 2 filmi daha yüksek bir bütçeyle çekildi. Dağ 2 filmini Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçek silah ve mühimmat vererek destekledi. Dağ 2 filmi başrolünde Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul yer alıyor. İşte Dağ 2 filminin konusu, Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının cevapları…
Teröristlerin elinden kurtulmayı başaran iki arkadaş Oğuz ve Bekir, 6 yıl sonra özel bir görev için Özel Kuvvetler 8. Muharebe Arama Kurtarma Timi'ne katılır. Timin özel görevi ise Kuzey Irak'ta bir terör örgütü tarafından kaçırılan gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmaktır. Ancak bu sefer düşman geçmişteki gibi bir tane değildir. MAK'ın karşısında bu acımasız coğrafyada birbiriyle çatışan birden fazla kuvvet vardır ve işler bu sefer hiç olmadığı kadar zordur.
Dağ 2 filmini izleyenler filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Dağ 2 filmi çekimleri Ankara, Konya ve Adana’nın çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilmiştir.
Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Ahu Türkpençe, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Armağan Oğuz ve Bedii Akın gibi isimler yer alıyor.
Serinin ilki 170 bin TL’lik bir bütçe ile çekilmişti. İlk filme göre ‘Dağ 2’nin bütçesi ise 10 kat daha yükseltilerek, 1 milyon 700 bin TL olarak belirlenmişti. Dağ 2 filmi çekimleri sırasında Murat Serezli ve Armağan Oğuz başta olmak üzere çoğu oyuncu inanılmaz katı bir fitness programı uyguladılar. Oyuncular film için 3 aylık bir eğitim ve idman kampına girdiler. Çekim yerlerinin çoğuna yürüyerek ve 20 kg. ağırlığındaki teçhizatlarla gittiler. Ve filmin çekimleri sırasında 7 bin manevra mermisi kullanıldığı söyleniyordu.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin destekleriyle çekilen ilk ve tek Türk filmi özelliği olan Dağ 2 filminin yönetmeni Alper Çağlar.
Yapım: Türkiye
Yapım Yılı: 2016
Tür: Dram - Macera
Yapım: CAGLAR ARTS ENTERTAINMENT, INSIGNIA PRODUCTIONS
Senaryo: Alper Çağlar
Yönetmen: Alper Çağlar
Uygulayıcı Yapımcı: Alper Çağlar, Doruk Acar
Yapım Koordinatörü: Ferhat Türker
Görüntü Yönetmeni: Mehmet Başbaran
Sanat Sorumlusu: Özdemir Demir
Kurgu: Alper Çağlar
Sanat Yönetmeni Asistanı: Emirhan Girgin
Ses: Murat Küllü
Ses Kurgu: Alper Çağlar
Makyaj: Pınar Kurban
Taktik Danışman - Zırhcı: Ahmet Pınar
Zırhcı Asistanı: Ferhat Türker
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