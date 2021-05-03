Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dağlardaki karlar eriyince Şırnak yeşile büründü

Dağlardaki karlar eriyince Şırnak yeşile büründü

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber kar altında kalan dağlar yeşile büründü. Bölgeyi yeşile bürüyen meşe ormanları havadan görüntülendi.

Dağlardaki karlar eriyince Şırnak yeşile büründü

Beytüşşebap ilçesinde baharın gelişiyle beraber yüksek rakımlı Beşağaç köyündeki bal ormanları yeşile büründü. Dağlar arasında kıvranan köy yolu ormanla birleşince ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Havadan görüntülenen bal ormanları görenleri kendine hayran bıraktı. Beytüşşebap ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan yayla köyüne yakın dağlık alanda yeşile bürünen bal ormanları erken gelen baharla beraber kısa sürede yeşerdi. Mehmet Temel isimli vatandaş her yıl fotoğraf çekmek için bal ormanlarına geldiğini söyledi. Temel, "Burası çok güzel bir yer özellikle bahar aylarında sürekli geliyoruz buraya. Çok güzel ağaçlar var. Fotoğraflar çekiyoruz. Gün boyu burada kalıyoruz" dedi.

kar 1

Ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına ve ormanlarına akın eden arıcılar bal sezonunda dağlık bölgeleri tercih ediyor. Meşe ağaçlarından oldukça bal verimi alan arıcılar ise çoğunlukla Beşağaç ve Günyüzü köylerine geliyor.

(İHA)

Türkiye’nin iki kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçiçi Listesi’ne girdiTürkiye’nin iki kültür varlığı daha UNESCO Dünya Mirası Geçiçi Listesi’ne girdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBurcu Biricik'ten örnek davranışBurcu Biricik'ten örnek davranış
İki kültür varlığı daha UNESCO listesine girdiİki kültür varlığı daha UNESCO listesine girdi
DC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladıDC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

Nazi döneminde ölüm saçtılar! En yüksek IQ'lu 5 cani

İki kültür varlığı daha UNESCO listesine girdi

İki kültür varlığı daha UNESCO listesine girdi

Dünya genelinde tek! Çizimi ile Türkiye’ye birincilik getirdi

Dünya genelinde tek! Çizimi ile Türkiye’ye birincilik getirdi

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.