Dağlardan sofralara uzanan lezzet: Erzincan tulum peyniri, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 32. ürün olduğunu belirterek, "Erzincan'a ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

"ERZİNCAN'A VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan tulum peynirinin AB'de coğrafi işaret tescili aldığını belirterek,

"Erzincan'a ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Ahmet Tanoğlu'nu, Erzincan TSO Yönetim Kurulunu, Meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

"77 COĞRAFİ İŞARET İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 77 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Erzincan tulum peyniri, Türkiye'nin Erzincan yöresine özgü, kendine has lezzeti ve dokusuyla bilinen geleneksel bir peynir çeşididir. Genellikle deri tulumlarda olgunlaştırılır, bu da ona yoğun ve karakteristik bir tat kazandırır. Erzincan’ın yüksek yaylalarında üretilen sütlerden yapılan bu peynir, bölgenin iklim ve bitki örtüsünün etkisiyle benzersiz bir lezzet sunar. Yöresel yemeklerde, kahvaltılarda veya meze olarak tüketilir.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alması, ürünün kalitesini ve özgünlüğünü uluslararası alanda koruma altına almıştır.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır