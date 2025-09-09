Dağların ortasında görüldü! Dev kapı merak edildi, komplo teorileri ortaya atıldı

Kazakistan ve Çin sınırındaki Dzungarsky Alatau sıradağlarında kaydedildiği belirtilen görüntüler, gündem oldu. Görüntüdeki kapının en az 12 metre yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Görenler ise teorilerini sıraladıç, kapının sırrı merak edildi.

Yapının insan veya doğa eliyle yapılamayacak kadar kusursuz olduğunu iddia ederek, bunun ya unutulmuş antik bir medeniyete ya da bir uzaylı üssüne ait bir geçit olabileceği teorilerini öne sürdü. Jeologlar ve bilim insanlarına göre erozyon ve doğal kemer oluşumu olabilir.