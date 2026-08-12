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Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde, doğanın sarp bağrından elde edilen tamamen organik kaya balı hasadı başladı. Dron kameralarıyla anbean kaydedilen tehlikeli yolculukta, geçtiğimiz yıllarda en fazla 300 metrelik dik kayalıklara inilerek yapılan bu zorlu mesafe, bu yıl sınırları aşarak 600 metrelik dev uçurumlara kadar ulaştı. Metrelerce yükseklikteki dik kayalıklara tırmanarak ve halatlarla inerek bal çıkaran öğretmen Yalçın Yıldız, tehlikeye aldırış etmeden hobisini sürdürüyor.

Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet

Hobi amacıyla başladığı kaya balı avcılığını halatlar yardımıyla 600 metreyi bulan dev kayalıklara inerek gerçekleştiren Yıldız, aldığı dağcılık eğitimi sayesinde bu zorlu sürecin üstesinden geliyor.

Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet 1

Metrelerce yükseklikteki kayalıklarda asılı kalarak doğal kaya balını çıkartan Yıldız'ın adrenalini yüksek o anları dron görüntüleriyle de gözler önüne serildi. Dışarıdan bakıldığında korkutucu görünen bu işin kendisi için bir tutku olduğunu belirten Yıldız, dağcılık tecrübesi sayesinde yükseklik ve zorlu şartların kendisine tehlikeli gelmediğini ifade ederek tamamen doğal ve şifalı kaya balını bin bir emekle sofralara ulaştırıyor.

Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet 2

Gercüş'ün el değmemiş coğrafyasında geleneksel ve hobi amaçlı yöntemlerle yapılan bu özel ve adrenalin dolu hasat, bölgedeki doğaseverler ve yerel halk tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet 3

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, "Şu an kaya balı çıkarmaya çalışıyoruz. Kayalara inip doğal kaya balı çıkarıyoruz. Bu sene çok fazla kaya balı var. Günde iki üç tane yuva açmaya çalışıyorum. Bazen çok aşırı yüksek olduğu için yetiştiremiyoruz ama yükseklik fazla olmadığı zaman iki üç tane arı kovanı birden açmış oluyoruz. Ben normalde beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum. Bu işi de hobi olarak yapıyorum, çok da seviyorum. Yaz boyunca bu şekilde değişik değişik yerlere gidip kaya balı çıkartıyorum. Aşırı bir şekilde fazla çıktığı zaman ekip olarak satmaya çalışıyoruz. Yani kayalıklar mesela göründüğü gibi bazen 200 metrelik yerlere iniyoruz; geçen seneler en yüksek 300 metreydi, şu an ise tam 600 metrelik kayalara iniyoruz. Bazen 20, 30 metre iniyoruz. Arının girdiği yuvaya bağlı olarak yükseklik değişiyor. Aşırı bir şekilde tehlikesi var, herhangi bir hatayı kabul etmiyor. 4-5 tane istasyon kurup o şekilde inmeye çalışıyorum. Dağcılık eğitimimi alarak ben bu işi yaptım ve hobi olarak sürdürüyorum. Eğitim almayanlar kesinlikle bu işi yapmaya çalışmasın" dedi.

Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet 4

KİLOSU 8 BİN 500 TL

Sarp kayalıklarda ve derin mağaralarda, arıların insan eli değmeden kendi elleriyle ördüğü mucizevi kaya balı, tam anlamıyla küçük bir servet değerinde. Doğada çok az bulunması nedeniyle adeta bir elmas muamelesi gören bu yabani balın kilogram fiyatı, kalitesine ve üretim yerine bağlı olarak 3 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL arasında değişiyor. Standart balları unutturan bu özel lezzeti hem bulmak hem de satın almak adeta büyük bir lüks haline geliyor.

Dağların yamaçlarında kayaların arasından bal çıkartıyor! Kilosu mini servet 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal yamaç paraşütü dağ kaya
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