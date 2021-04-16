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Dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla görenlerini hayran bırakıyor

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta kar sularının erimesiyle oluşan doğal Karagöl, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Göksun ilçesi Değirmendere beldesine 4 kilometre uzaklıkta da olan Karagöl, bin metrekare alanı sahip olurken, Göçmen kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

Dağların zirvesindeki Karagöl manzarasıyla görenlerini hayran bırakıyor

Tarihi bakımında oldukça zengin olduğu bilinen Karagöl, Bizans dönemine ait kalıntıları bulunduruyor. Turna Dağı savaşından o döneme ait savaş izlerini görmenin mümkün olduğu biliniyor.

KARA GÖL2

Karagöl’e, her gün çeşitli illerden gelen doğa severlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyleyen Araştırmacı Halil İbrahim Algan, “Karagöl’e Değirmendere beldesinden devam ederek Himsizin gözüne araçları bırakıp, ortalama 2023 Rakımlı tepeye ulaşıyoruz. Ortalama bir saatlik yol ile göle ulaşıyoruz. Göl ortalama bin metrekare alana sahip olup, derinliği 50- 60 cm arasında değişiyor" dedi.

KARAGÖL4

Göçmen kuşların uğrak noktası haline gelen bölge için Algan, "Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan bölgede Turna, Leylek ve Angut kuşları bulunuyor. 150’ye yakın endemik bitli türünü barındırıyor. Bölgede yine üçün üzerinde göl mevcuttur. Dört tarafı dağlarla çevrili olan göl temmuz ayına kadar kalmaktadır. Yüzlerce doğa severi buraya getirerek bölge turizmine katkı sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

(İHA)

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Kahramanmaraş
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