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Yaz kuşları kuluçka için Hersek Lagünü’nde konaklamaya başladı

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmangazi Köprüsü'nün yapımı sırasında kavis verdiren Yalova'daki Hersek Lagünü, kuluçka için bölgeye gelen yaz göçmeni su kuşlarına da ev sahipliği yapıyor.

Yaz kuşları kuluçka için Hersek Lagünü’nde konaklamaya başladı

Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla "kuş oteli" olarak bilinen 152 hektarlık lagün, kış göçmeni su kuşlarını diğer ülkelere uğurladı.

233 kuş türüne ev sahipliği yapan lagün, havaların ısınmasıyla yaz dönemindeki su kuşlarını ağırlamaya başladı. Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, AA muhabirine, sit alanı Hersek Lagünü ve bölgesinin, Marmara'nın kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanları arasında yer aldığını söyledi. Lagünün, göçmen kuşların konakladığı veya geçtiği bir alan olduğunu aktaran Bülbül, "Büyük kanatlı kış göçmen kuşları artık alanımızdan ayrılıyor. Bunun yerine üreme alanı olarak da kullanılan bölgemize yaz kuşları gelmeye başladı." diye konuştu.

SIRA YAZ GÖÇMENİ SU KUŞLARINA GELDİ

Kışın olduğu gibi yaz döneminde de alanın çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Bülbül, lagünün her dönem hareketli olduğunu vurguladı. Bülbül, üreme amaçlı gelen yaz göçmeni su kuşlarının bölgeye yerleşmeye devam ettiğini dile getirerek, "Lagüne önemli kuş alanı özelliğini katan kara gagalı sumru başta olmak üzere poyraz kuşu, uzunbacak, halkalı küçük cılıbıt, Akdeniz martısı, gümüş martı, yeşilbaş ördek, bahri, su tavuğu, sakar meke, dere düdükçünü gibi su kuşlarının yanında 20 tür ötücü kuş da alan çevresinde kuluçkaya yatıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Yalova
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