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  4. Daha 16 yaşındaydı! Zehra böyle bulundu

Daha 16 yaşındaydı! Zehra böyle bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 22:21 | Son Güncelleme

Hatay'da Asi Nehri'nde Suriye uyruklu Zehra Ali'nin (16) cesedi bulundu.

Daha 16 yaşındaydı! Zehra böyle bulundu

Akşam saatlerinde merkez Antakya ilçesinde Gündüz Caddesi ile Atatürk Parkı’nı birbirine bağlayan asma köprü yakınından geçenler, Asi Nehri içerisinde bir ceset olduğunu fark edince durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan cesedin, 16 yaşındaki Suriye uyruklu Zehra Ali'ye ait olduğunu belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Genç kızın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genç kızın intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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