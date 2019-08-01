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Daha 7 yaşındaydı! Feci ölüm

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 01.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Şükrüköy'de greyder altında kalan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Daha 7 yaşındaydı! Feci ölüm

Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Eymen Kayra Taş (7), greyderin altında kaldı. Küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybetti verdi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eymen'in arkadaşı, koşarak köy merkezine gidip köylülere haber vermesinin ardından çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi. Greyder sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çocuğun cansız bedeni savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan greyder

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