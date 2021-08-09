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“Daha cesurunu giyeceğim” diyen Hande Yener yeni tarzıyla dikkat çekti

09.08.2021 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Yener, katıldığı bir ödül törenindeki tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkan Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Şimdi daha açık ve cesurunu giyeceğim" şeklinde konuşmuştu.

“Daha cesurunu giyeceğim” diyen Hande Yener yeni tarzıyla dikkat çekti

Hande Yener, geçtiğimiz haftalarda mayoyu andıran bir kıyafetle sahneye çıkmıştı. Hande Yener gelen tepkilerin ardından, "Daha açık ve cesurunu giyeceğim. O kadar spor yaptık, tabi ki böyle giyineceğiz. Sahnede kumaş kıyafet bizi boğuyor" şeklinde konuşmuştu.

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Hande Yener, bu akşam düzenlenen ‘Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri’ töreninde 'En iyi kadın şarkıcı' ödülünü aldı.

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Sahneye cesur bir kıyafetle çıkan Yener, tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

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48 yaşındaki ünlü şarkıcı ödül töreninden kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Yener Instagram
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