Daha eş anlamlısı nedir? Dahanın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dilin yapı taşlarından biri olan kelimeler kullanma şekillerden doğan farklılıklardan, bazı dillerle olan yakınlaşmalardan etkilenerek çeşitli değişiklikler göstermiştir. Bu değişiklikler dilde bulunan kelimelerin anlamsal yapısında da yaşanmıştır. Bu durum neticesinde eş anlamlı kelimeler de meydana gelmiştir. Farklı yazılış şekillerine sahip olsalar da anlam açısından benzer ya da aynı olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Bu durumu tanımlamak için anlamdaş kelimesi de kullanılır.

Eş anlamlılık durumu dilde önceden var olan yerli kelimeler arasında olabileceği gibi dile çok sonradan girmiş olan ve kelimeler arasında da görülebilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerini tutar. Cümle içinde birbirlerinin yerine kullanabilir olsalar da mutlaka doğru kelime için cümlenin anlamına bakmak gerekir. Türkçede yaygın olarak kullanılan ve dilin kelime yelpazesinin genişlemesine olanak sağlayan eş anlamlı kelimelerden biri de daha kelimesidir. Sözlü ve yazılı anlatımda sıklıkla karşılaştığımız daha kelimesinin eş anlamı nedir?

Daha kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Daha kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "daḫı" olarak yazılan kelime ilerleyen zamanlarda "dakı" hâlini almıştır. Günümüzde de "daha" olarak kullanılır. Cümlelerde zarf göreviyle karşımıza çıkan daha kelimesi "henüz, elde bulunana ek olarak" ve "bunun dışında" anlamlarında kullanılır. Bununla birlikte kendisinden sonra üçüncü kişi iyelik eki alan bir sıfatla beraber konusu geçen olayda en önemli durumu belirtmek için de daha kelimesi kullanılmaktadır.

Daha eş anlamlısı şeklinde kullanılan kelimeler de tanımlarına uygun olarak şu şekildedir:

Henüz

Artık

Dahanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Daha kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

Elindeki işi henüz bitirememişti.

Bundan başka bir tane kardeşimiz var ama artık şehir dışında.

Artık onunla birlikte bir işe girmek istemiyorum.

Şimdiye kadar henüz böyle bir manzaraya tanıklık etmemişti.

Yüreğimin bir yanı henüz dile getiremediği acılarla dolu.



