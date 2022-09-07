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Diş eş anlamlısı nedir? Diş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

07.09.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bazı kelimeler yapısal ve anlamsal olarak değişim geçirebilirler. Diş kelimesi de Türkçe kökenli olup yapısal olarak değişime uğramış bir kelimedir. Peki, diş nedir ve diş kelimesinin eş anlamı var mı?

Diş eş anlamlısı nedir? Diş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diş kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "tış/tiş" olarak kullanılır. Türkçede ilk sesteki t- > d- değişimi sonrasında diş halini almıştır. Türkçenin en eski zamanlarından beri kullanılan bu kelime yaklaşık olarak 10. yüzyıldan beri dilimizdedir. Türkçe zamanla diğer dillerden de etkilenmiş ve kelime hazinesini genişletmiştir. Bu sebeple eş anlamlı kelimeler de çoğunlukla farklı dillerden alınan kelimelere rastlanılır. Fakat her kelimenin bir alternatifi, eş anlamlısı bulunmaz.

Doruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımDoruk eş anlamlısı nedir? Doruk kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Diş ne demek?

Diş kelimesi birden fazla anlama sahiptir. Bu anlamlardan ilki "çenede bulunan ve çiğnemeye yarayan beyaz organlar"dır. Sarımsak, karanfil gibi dişe benzetilen taneler için de diş kelimesi kullanılır. Bir diğer anlamı da çark benzeri aletlerde bulunan çıkıntıları ifade etmektedir.

Çürük eş anlamlısı nedir? Çürüğün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımıÇürük eş anlamlısı nedir? Çürüğün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı

Diş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Diş kelimesinin eş anlamlısı yoktur. Bu durumda dişin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak mümkün değildir.

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