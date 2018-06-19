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Daha iyi bir seks hayatı için ne yemelisiniz?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2018 09:57 | Son Güncelleme

Cinsel hayatınızı fark edilir bir şekilde değiştirmek istiyorsanız önce ne yiyip ne içtiğinize dikkat etmelisiniz!

Daha iyi bir seks hayatı için ne yemelisiniz?

Çilek

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Yazın doyasıya yediğimiz çileğin cinsel hayata olumlu etkisi çıktı. Bol miktarda antioksidan içeren çilek kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımının hızlanması da enerji yükselmesini sağlar.

Yumurta

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B6 vitamini yönünden zengin olan yumurta, vücudun hormon dengesini ayarlıyor, aynı zamanda bu vitamin sayesinde stresle başa çıkmanıza yardımcı oluyor. Stresten kurtulmak ise güzel bir cinsel hayatın ilk ve en doğru adımı.

Kırmızı et

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Dana ve koyu renkli kümes hayvanlarına ait etler, sevişme isteğini baskılayan "prolaktin" gibi hormonların üretimine engel oluyor. Ama sebze sevenlerin de üzülmesine hiç gerek yok. Aynı etkiyi alabileceğiniz esmer prinç, lifli yeşil sebzeler, kolay ufalanan peynir, öğütülmüş ekmek de size yardımcı olacaktır.

Sarımsak

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Sarımsak da tıpkı çilek gibi kan akışını hızlandıran bir gıdadır. Seks hayatınızı canlandırmaya yardımcı olacak sarımsağın kokusundan kurtulmak için öncesinde yaklaşık 5 dakika sütte haşlamanız gerkecektir.

Çikolata

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Kadınların büyük çoğunluğunun kendini iyi hissetmek için kakao ürünü olan çikolataya yönelmesinin bir sebebi var; İçeriğindeki "methylxanthine", zevkden başınızı döndürerek partnerinizin kollarınızda erimesine sebep olabilir. Aynı zamanda çikolata "phenylethyamine" maddesini de içerir. Bu madde ise kelimenin tam anlamıyla aşk etkisi yaratıyor.

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