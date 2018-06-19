Daha iyi bir seks hayatı için ne yemelisiniz?

Çilek

Yazın doyasıya yediğimiz çileğin cinsel hayata olumlu etkisi çıktı. Bol miktarda antioksidan içeren çilek kan dolaşımını hızlandırır. Kan dolaşımının hızlanması da enerji yükselmesini sağlar.

Yumurta

B6 vitamini yönünden zengin olan yumurta, vücudun hormon dengesini ayarlıyor, aynı zamanda bu vitamin sayesinde stresle başa çıkmanıza yardımcı oluyor. Stresten kurtulmak ise güzel bir cinsel hayatın ilk ve en doğru adımı.

Kırmızı et

Dana ve koyu renkli kümes hayvanlarına ait etler, sevişme isteğini baskılayan "prolaktin" gibi hormonların üretimine engel oluyor. Ama sebze sevenlerin de üzülmesine hiç gerek yok. Aynı etkiyi alabileceğiniz esmer prinç, lifli yeşil sebzeler, kolay ufalanan peynir, öğütülmüş ekmek de size yardımcı olacaktır.

Sarımsak

Sarımsak da tıpkı çilek gibi kan akışını hızlandıran bir gıdadır. Seks hayatınızı canlandırmaya yardımcı olacak sarımsağın kokusundan kurtulmak için öncesinde yaklaşık 5 dakika sütte haşlamanız gerkecektir.

Çikolata

Kadınların büyük çoğunluğunun kendini iyi hissetmek için kakao ürünü olan çikolataya yönelmesinin bir sebebi var; İçeriğindeki "methylxanthine", zevkden başınızı döndürerek partnerinizin kollarınızda erimesine sebep olabilir. Aynı zamanda çikolata "phenylethyamine" maddesini de içerir. Bu madde ise kelimenin tam anlamıyla aşk etkisi yaratıyor.