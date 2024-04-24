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Daha önce 3 kez boşandı! Tuğba Özerk evlilik yıl dönümü kutlayan çifti görünce... Bomba sözler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.04.2024 10:26
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Daha önce 3 kez evlenip ayrılan Tuğba Özerk şimdilerde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde bir mekanda sahne alan Özerk, evlilik yıl dönümünü kutlayan bir çifti görünce kendini tutamadı. Çifti tebrik eden şarkıcı evliliğe dair yorumlarıyla gündem oldu.

Daha önce 3 kez boşandı! Tuğba Özerk evlilik yıl dönümü kutlayan çifti görünce... Bomba sözler

Tuğba Özerk, 2006'da evlendiği Erhan Kanioğlu'ndan 2008'de, 2016'da izdivaç yaptığı Altan Nuh'tan 2017'de, 16 ay evli kaldığı iş insanı Gökmen Tanaçar'dan da 2022'nin sonunda boşanmıştı.

3 kez evlenip boşanan Tuğba Özerk şu sıralar açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim verdiği bir konserde evlilik yıl dönümünü kutlayan bir çifti görünce kendini tutamadı.

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Habetürk'te yer alan habere göre Özerk, 45'inci evlilik yıldönümünü kutlayan çifti tebrik etti ve evliliğe dair yorumlarıyla gündem oldu.

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'EVLİLİĞE KÜS DEĞİLİM'

Özerk; "Gerçekten yürekten kutlarım sizleri, böyle büyük aşklar, aşklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok diyelim" şeklinde konuştu.

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