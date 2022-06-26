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Daha önce de Eyfel Kulesi'yle evlendiğini söylemişti! Şimdi de ''Çitleri çekici buluyorum'' dedi

26.06.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cansız nesnelere olan ilgisiyle ilgili bir belgesel yayınlandıktan sonra, Eyfel Kulesi ile evlendiği için internette ünlenen kadın Erika LaBrie, şimdi de çitleri 'fiziksel olarak çekici' bulduğunu iddia etti.

Daha önce de Eyfel Kulesi'yle evlendiğini söylemişti! Şimdi de ''Çitleri çekici buluyorum'' dedi

Erika LaBrie, bir kişinin cansız nesnelere karşı romantik ve cinsel çekim hissettiği cinsel yönelim olan 'objectum cinsel' olarak tanımlıyor. Daha önce de Eyfel Kule'si ile evlenerek büyük sansasyon yaratan LaBrie, şimdi de çitleri fiziksel olarak çekici bulduğunu söyleyerek gündem oldu.

İZLEYENLER ŞOKE OLDU

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Aslında Erika'nın yayınladığı belgeselin bir kesiti olan görüntüler, sosyal medyada viral oldu. Erika'nın çitleri göstererek onları neden çekici bulduğunu anlattığı ve çitlerin üzerine oturduğu görüntüler, izleyenleri şoke etti.

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''ÇOK TATLI''

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Erika, videoda çitlerin geometrik şekillerinin onun için çok çekici olduğunu ve hissettiği şeyin ikili insan ilişkilerinde deneyimlenen ilgi ve heyecana çok benzer olduğunu söyledi. Hissettiği heyecanı çok tatlı bulduğunu da ekledi. Fiziksel hislerinin de yoğun olduğunu belirtti.


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