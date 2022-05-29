Cinsel yönelimini 'nesne düşkünlüğü' olarak tanımlayan kadın bir uçakla birlikte!

23 yaşındaki Sarah Rodo nesnelere cinsel çekim hisseden genç bir kadın. Rodo, Boeing 737 uçaklarına karşı büyük bir çekim hissettiğini anlattı. Daha önce insanlarla ilişki yaşamaya bir şans verse de yalnıza uçakların ona tamamlanmış hissettirdiğini söyledi.

EVLENMEYİ HAYAL EDİYOR

Sarah yakınlık kurabilmek için fiziksel olarak birlikte olduğu bir Boeing 737 modeline sahip. Genç kadın uçağına 'Dicki' ismini vermiş ve sahip olduğu bu model neredeyse yatağı büyüklüğünde. Sarah'nın kolunda Sevgilisi olarak nitelendirdiği 737'sinin iki dövmesi var ve bir 737 ile evlenmeyi hayal ediyor.

İNSANLARLA YAPAMAMIŞ

Sarah küçüklüğünden beri nesnelere ilgi duyduğunun farkında olduğunu ve bunu ilk kez 14 yaşındayken fark ettiğini söyledi. Cinsel yöneliminin ne olduğundan emin oluncaya kadar insanlarla da ilişki yaşamayı denediğini söyleyen genç kadın kısa süre sonra insanlara karşı romantik duygular besleyemediğini fark ettiğini belirtti.

SIK SIK SEYAHAT EDİYOR

Şimdi cinsel yöneliminin nesnelere karşı olduğundan emin olan Sarah, 737'sini olabildiğince sık görebilmek için Avrupa'nın her yerine düzenli uçuşlar yaptığını söyledi. "Onunla ilgili her şeyi seviyorum ama özellikle yüzü, kanatları ve motoru bana çok çekici geliyor. Ben de onu hissetmek ve duymak için sık sık bir yerlere uçuyorum." dedi.

ALMANYA'DA YASAK

"Bazı insanlar aşkımı anlamıyor ama arkadaşlarım yönelimimi gayet iyi karşıladılar ve beni cesaretlendirdiler." diyen genç kadın "Onunla evlenmeyi her şeyden çok isterdim ama Almanya'da yasak." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.



