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Daha öncede yapmıştı... Eda Ece kocası Buğrahan Tuncer'i takipten çıktı! 'Nazar mı değdi?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.07.2024 13:03
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Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Yıldız karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece 4 Nisan 2024 tarihinde kızı Mina İpek'i kucağına almış ve ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü isim şimdi de şaşırtan bir hamle ile gündeme geldi. Eda Ece kocası Buğrahan Tuncer'i takipten çıkınca sosyal medyanın diline düştü.

MYNET-Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

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Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alan ünlü oyuncu şimdilerde zamanının tümünü kızıyla geçiriyor. Zaman zaman sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu şimdi bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

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HEMEN FARK EDİLDİ

Daha önce de eşini birkaç kez takipten çıkaran Eda Ece Instagram hesabı üzerinden Buğrahan Tuncer'i takip etmeyi bıraktı. Eda Ece'nin bu hamlesi fark edilir edilmez sosyal medyada gündem oldu.

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'NAZAR MI DEĞDİ?'

Daha önceki açıklamalarında her sinirlendiğinde bunu yaptığını söyleyen Eda Ece'nin bu hamlesinin ardından sosyal medyada 'kavga mı ayrılık mı?', 'yine sinirlenmiş olmalı', 'nazar mı değdi?' gibi yorumlar yapıldı.

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Ancak bu kez Buğrahan Tuncer'in de Instagram hesabını kapatmış olması akıllarda soru işareti bıraktı.

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Eda Ece Buğrahan Tuncer
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