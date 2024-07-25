Daha öncede yapmıştı... Eda Ece kocası Buğrahan Tuncer'i takipten çıktı! 'Nazar mı değdi?'

MYNET-Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden beraberliğini 21 Haziran'da evlilikle taçlandıran Eda Ece, düğünden aylar sonra bebek beklediğini duyurmuştu.

Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alan ünlü oyuncu şimdilerde zamanının tümünü kızıyla geçiriyor. Zaman zaman sosyal medya üzerindeki paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü oyuncu şimdi bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

HEMEN FARK EDİLDİ

Daha önce de eşini birkaç kez takipten çıkaran Eda Ece Instagram hesabı üzerinden Buğrahan Tuncer'i takip etmeyi bıraktı. Eda Ece'nin bu hamlesi fark edilir edilmez sosyal medyada gündem oldu.

'NAZAR MI DEĞDİ?'

Daha önceki açıklamalarında her sinirlendiğinde bunu yaptığını söyleyen Eda Ece'nin bu hamlesinin ardından sosyal medyada 'kavga mı ayrılık mı?', 'yine sinirlenmiş olmalı', 'nazar mı değdi?' gibi yorumlar yapıldı.

Ancak bu kez Buğrahan Tuncer'in de Instagram hesabını kapatmış olması akıllarda soru işareti bıraktı.