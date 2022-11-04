YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Daha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifi! Tavada su böreği nasıl yapılır?

Daha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifi! Tavada su böreği nasıl yapılır?

04.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pratik börek tarifleri arıyorsanız tavada su böreği tarifi tam size göre! Sadece 3 yufkayla hazırlanan yalancı su böreği tarifinin lezzeti yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Oldukça uğraşmışsınız gibi olacak bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Tavada su böreği nasıl yapılır? merak ediyorsanız bu tarife bakmalısınız.

Daha pratik börek yok: Tavada yalancı su böreği tarifi! Tavada su böreği nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 264kal

Misafirlerinize çıkaracak pratik börek tarifleri arıyorsanız yalancı su böreği en uygun seçim olabilir. Üstü çıtır çıtır olacak içi yapacağınız sos sayesinde yumuşacık olacak yalancı su böreği favoriniz lezzetleriniz arasında bulunacak.

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 1 kase peynir
  • Sosu için:
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • Pişirmek için:
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

TARİF

  • Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.
  • Tavayı tereyağı yardımıyla güzelce yağlayın. İlk yufkayı tavaya serin. Yufkanın kenarlarını dışarıya doğru sarkıtın.
  • Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün. 12 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Yufkaları sosa bulayın. Tavaya yerleştirin. Aralarına da peynirleri serpiştirin.
  • Kenarlardan taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirip tavanızı ocağa alın.
  • Tavanın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Renginin kızarmış olup olmadığını kontrol edin.
  • Böreğin alt kısmı kızarınca tavanın kapağı yardımıyla elinizi yakmamaya özen göstererek böreğinizin ters çevirip kapağın üzerine aktarın. Böylelikle kızarmış kısmı üst tarafta kalacaktır.
  • Ardından tavanızı yeniden yağlayın. Böreğinizi kapağın üzerinden tavaya kaydırın.
  • Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından böreğinizi tavadan servis tabağına aktarın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara: Bu tarifler parmak ısırtıyor! 4 Kasım yemek menüsü'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara: Bu tarifler parmak ısırtıyor! 4 Kasım yemek menüsü
Anahtar Kelimeler:
peynir kahvaltı su böreği börek su böreği tarifi tarif böreği nasıl yapılır

En Çok Okunan Haberler

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Fenomen isimden mide bulandıran hareket! Tepkiler üzerine açıklama yaptı

Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'

Elbiseye sığamayınca... 'Kalçamdan geçmedi'

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni nasıl yapılır?

MasterChef Conneloni tarifi! Conneloni nasıl yapılır?

MasterChef Torta Caprese tarifi! Torta Caprese nasıl yapılır?

MasterChef Torta Caprese tarifi! Torta Caprese nasıl yapılır?

MasterChef mozzarella tarifi! Evde mozzarella nasıl yapılır?

MasterChef mozzarella tarifi! Evde mozzarella nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

150 kiloluk model, sevgilisiyle kucak kucağa

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Tam kıvamında mis gibi pankek yapmak için şef olmaya gerek yok

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Doktor yüzü görmeyeceksiniz: Bağışıklığı çelik gibi yapar

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu anda indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.