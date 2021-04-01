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Daisy Lowe canlı yayında küvete girdi

01.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe, altın rengi askısız bikinisiyle küvete girerek yıkandı. 32 yaşındaki şarkıcı o anları Instagram hesabından canlı yayınladı.

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İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe, Instagram hesabından cesur paylaşımlar yapmaya devam ediyor. 32 yaşındaki ünlü isim altın rengi, askısız bikiniyle küvete girerek Instagram’dan canlı yayın yaptı.

Göğüs dekolteli bikinisiyle küvete giren Daisy Lowe, canlı yayında tanıtımını yaptığı şampuan ve saç kremiyle yıkandı.

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Daisy Lowe, geçtiğimiz ay Londra’da erkek arkadaşıyla birlikte doğum gününü kutladı. Şarkıcı, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye şunları yazdı:

"Her şeyi organize ettiğiniz için sevgili @ jordanjaysaul'a teşekkür ederim, bu inanılmaz balon kemeri için meleklerim @ moveyourframe & @ charlesames nihai sanal dans partisi ve tüm sıcak, düşünceli ve nazik aileme ve arkadaşlarıma. Tanrım, hepinizi özlüyorum ve bu çılgınlık biter bitmez sizlerle hayatı kutlamak için sabırsızlanıyorum."

DAİSY LOWE’DAN TACİZ İTİRAFI

32 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe, geçtiğimiz ocak ayında 19 yaşındayken bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçısının cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini itiraf etmişti.

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