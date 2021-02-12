YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay saatinize lezzet katmaya gelen tarçınlı kurabiyeler tüm odalarınızı mis gibi kokusuyla sarıyor. 15 dakikada pişen bu kurabiyeler ağızda bıraktığı tadıyla bir atıştırmalıktan daha fazlası oluyor.

Hemen hemen çoğu evde bulunan malzemelerle hazırlanan tarçınlı kurabiyeler çay davetlerinde yapabileceğiniz bir lezzet. Bunun yanında bu kurabiyeleri istediğiniz gibi şekilli kalıplarla kesebilir, çocuklarınızla güzel bir aktivite oluşturabilirsiniz.

TARÇINLI KURABİYE MALZEMELERİ

  • 2 su bardağına yakın un
  • 100 gram oda sıcaklığına henüz gelmemiş tereyağı,
  • Yarım su bardağı şeker
  • Bir tatlı kaşığına yakın tarçın
  • Kaşığın ucuyla muskat
  • Bir kaç damla vanilya özütü (isteğe göre)
  • Yarım çay kaşığı zencefil
  • 1 yumurta

Screenshot_26

TARÇINLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

  • Un masaya dökülür, yumurta için ortasına bir delik açılır ve yumurta unun içerisine kırılır. Ardından yumurta ve un yoğrulur. Yoğurduktan sonra diğer malzemeler eklenir.
  • Şeker, tarçın, zencefil unun üzerine dökülür ve yine yoğrulur. Bir kaç damla vanilya özütü kullanılır, bunun tadı biraz baskındır, çok fazla kullanmamakta fayda vardır.
  • Son olarak tereyağı eklenir. Tereyağının çok fazla oda sıcaklığında olmaması gerekir, çünkü bu sefer hamur fazla yumuşak olur.
  • 5-10 dakika yoğurmak gerekebilir, yoğurduktan sonra hamur çok yumuşak olursa, 3-4 dakika buzlukta bekletilebilir.
  • Hamuru yoğurduktan sonra açmak gerekir, hamuru açmak ve masaya yapışmasını engellemek için masaya un serpilir. Hamuru açtıktan sonra kalıplarla şekil çıkartılır.
  • Hamuru bu şekilde kullanmaya devam ettikçe tereyağı eriyeceği için, hamur yumuşayacaktır. Bu durumda hamuru bir kaç dakika buzluğa kaldırıp bekletmekte fayda vardır.
  • Kurabiyeleri hazırladıktan sonra, 180 derece fırında 10 - 15 dakika pişirmek yeterli olacaktır.
  • Burada dikkat edilmesi gereken, kurabiyelerin hızlı pişmesi ve hemen kararmasıdır. Dolayısıyla fırının başından ayrılmamak gerekir.
Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi karamelli trileçe tarifiHazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi karamelli trileçe tarifi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmeziHazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi
Saraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray PilavıSaraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray Pilavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Şoke eden ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

Cinsiyet değiştiren babasına makyaj yaptı

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İbo Show'da 90'lar fırtınası esecek!

İçindeki küçük tohumlar neler neler yapıyor! 3 tane yenmesi halinde...

İçindeki küçük tohumlar neler neler yapıyor! 3 tane yenmesi halinde...

Bir tutam kekikten daha fazlası!

Bir tutam kekikten daha fazlası!

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

En önemli püf noktası! Demlenme sırasında demlikteki çayı...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...

Diğer Haberler

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi karamelli trileçe tarifi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Püf noktaları artık sır değil! Saray mutfağının klasiği tulumba tatlısını çıtır yapabilmek için...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Kahvaltıda ne yenir diye düşünenler için 10 sağlıklı kahvaltı tarifi

Kilo aldırmıyor, hemen doyuruyor! İşte lezzetli mi lezzetli kahvaltı önerileri

Anneannelerimizden kalma çözüm yöntemi: Ev yapımı boğaz pastili!

Doğal şifa! Öksürükten eser bırakmıyor

Lahana sarması yapacaksanız bu püf noktasına dikkat! Üzerine bastırdığınızda...

Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.