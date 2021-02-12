Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Hemen hemen çoğu evde bulunan malzemelerle hazırlanan tarçınlı kurabiyeler çay davetlerinde yapabileceğiniz bir lezzet. Bunun yanında bu kurabiyeleri istediğiniz gibi şekilli kalıplarla kesebilir, çocuklarınızla güzel bir aktivite oluşturabilirsiniz.

TARÇINLI KURABİYE MALZEMELERİ

2 su bardağına yakın un

100 gram oda sıcaklığına henüz gelmemiş tereyağı,

Yarım su bardağı şeker

Bir tatlı kaşığına yakın tarçın

Kaşığın ucuyla muskat

Bir kaç damla vanilya özütü (isteğe göre)

Yarım çay kaşığı zencefil

1 yumurta

TARÇINLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Un masaya dökülür, yumurta için ortasına bir delik açılır ve yumurta unun içerisine kırılır. Ardından yumurta ve un yoğrulur. Yoğurduktan sonra diğer malzemeler eklenir.

Şeker, tarçın, zencefil unun üzerine dökülür ve yine yoğrulur. Bir kaç damla vanilya özütü kullanılır, bunun tadı biraz baskındır, çok fazla kullanmamakta fayda vardır.

Son olarak tereyağı eklenir. Tereyağının çok fazla oda sıcaklığında olmaması gerekir, çünkü bu sefer hamur fazla yumuşak olur.

5-10 dakika yoğurmak gerekebilir, yoğurduktan sonra hamur çok yumuşak olursa, 3-4 dakika buzlukta bekletilebilir.

Hamuru yoğurduktan sonra açmak gerekir, hamuru açmak ve masaya yapışmasını engellemek için masaya un serpilir. Hamuru açtıktan sonra kalıplarla şekil çıkartılır.

Hamuru bu şekilde kullanmaya devam ettikçe tereyağı eriyeceği için, hamur yumuşayacaktır. Bu durumda hamuru bir kaç dakika buzluğa kaldırıp bekletmekte fayda vardır.

Kurabiyeleri hazırladıktan sonra, 180 derece fırında 10 - 15 dakika pişirmek yeterli olacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken, kurabiyelerin hızlı pişmesi ve hemen kararmasıdır. Dolayısıyla fırının başından ayrılmamak gerekir.



