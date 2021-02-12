Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi karamelli trileçe tarifi

Trileçe tatlısı, bildiğimiz kek üzerine muhteşem bir süt kremasıyla tatlandırıp, üzerine tekrar karamel sos gezdirdiğimiz harika bir tatlıdır. Yapımı itibari ile basit bir kekin üzerine eklenen soslarla tatlı haline gelmektedir.
TRİLEÇE MALZEMELERİ
Kek için malzemeler
- 5 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 10 yemek kaşığı un
- 5 yemek kaşığı irmik
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Kek şerbeti için
- 4 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı şeker
- 2 kutu krema
Karamel sos için
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 kutu krema
- 1 yemek kaşığı tereyağı
TRİLEÇE NASIL YAPILIR?
- Trileçe yapımında ilk olarak kek hazırlanmalıdır. Bu yüzden keki hazırlamadan önce fırınızı önceden (fanlı ise 180 derece) ısıtmalısınız. Kek yaparken ki püf nokta tüm malzemelerin oda sıcaklığında bulunuyor olmasıdır. Bu şekilde kek daha iyi kabaracaktır.
- Yumurtaları dikkatli bir şekilde karıştırma kabına aldıktan sonra içerisine toz şekeri eklemelisiniz. Karışımı mikserle 5-10 dk. çırpmalı ardından şeker ile yumurtanın iyice karıştığından emin olmalısınız.
- Karışımın içerisine 1 su bardağı şeker (kekinizin daha tatlı olmasını istiyorsanız 1.5 su bardağı şeker ilave edebilirsiniz), sıvı yağ ve ilmiği de ilave ettiikten sonra karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak un, kabartma tozu ve vanilyayı da karıştırma kabına eklemeli tamamen karışıncaya kadar mikserle çırpılmaya devam edilmelidir.
- Kek karışımımız boza kıvamı diye adlandırılan kıvama ulaştığı zaman hazırdır.
- Hazırlanan kek karışımını dikdörtgen bir borcam tepsi üzerine tepsiyi yağlamadan döküyor ve bir kaşık yardımıyla tepsimize yayıyoruz.
- Kekimizde hava kabarcıklarının kalmaması için tepsiyi birkaç kez tezgaha vurduktan sonra önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza veriyoruz.
- Kekimizi üzeri kızarıncıya kadar fırınımızda pişirdikten sonra 5-10 dk. dinlenmeye bırakıyoruz, ardından bir bıçak yardımıyla servis etmek istediğimiz şekilde dilimliyoruz.
- Hazırlamış olduğumuz şerbeti daha sonra kekin üzerinde gezdiriyoruz. Kekin içerisinde süt ve yoğurt olmadığı için süt ve yoğurt tadını hazırlamış olduğumuz yoğun şerbet ile veriyoruz. Şerbetimizi kaynatmıyoruz sadece içerisine eklediğimiz şekerin erimesini sağlayacak kadar çırpıyoruz.
- Bir spatula yardımı ile şerbeti eşit miktarda kekimizin her yerine yayıyoruz.
- Yaklaşık 25-30 dk. kadar şerbetinin tamamını çekmesini bekliyor ardından hazırlanan karamel sosu üzerine döküküyoruz.
- Trileçe tatlınızı isteğe bağlı olarak krema veya beyaz çikolata ile de süsleyebilirsiniz.
- Tatlımızı buzdolabında mümkünse 1 gece, en az 4-5 saat kadar dinlendirirsek tatlımız tamamen şerbetini çekip, kıvamına gelmiş olacaktır.
TRİLEÇE SOSU NASIL YAPILIR?
- Trileçe tatlısının sosu için, bir karıştırma kabının içerisine 2 kutu krema, 4 su bardağı süt çok fazla şerbetli sevmezseniz süt miktarını azaltabilirsiniz ve 4 yemek kaşığı toz şeker ilave edip mikser yardımı ile çırpıyoruz. Arada bir karıştırarak şeker parçalarının eriyip erimediğini kontrol etmemiz gerekiyor.
- Karamel sos için çelik tencerede şekeri karamelize edicez. Bu işlem sırasında şekeri yakmamak için biraz dikkat etmeliyiz.
- Bir su bardağı toz şekeri, orta ateşte ısıtılan çelik tencerinin içine boşaltıyoruz. Şekerin yanmaması için, tencerinin altını zaman zaman kısıyor, tenceriyi ocaktan kaldırıyoruz. Bir kaç dakika şekere hiç bir şey olmamış gibi görünecek ama bir anda erimeye başlayacak ve hemen karamel rengine dönecek bu yüzden dikkat etmeli, bir kaşık ya da çırpıcı yardımı ile arada sırada şekeri karıştırmalıyız.
- Karamel sosun kıvamını, içerisine koyduğumuz krema miktarını azaltarak koyulaştırabilirsiniz. Tartlarınızda ya da farklı soslarda kullanabilirsiniz.
- Şu ana kadar ki yaptığımız aşamada bildiğimiz krem karamel sosu hazırladık.
- Eriyen şekerin üzerine tereyağı ilave ederek çırpıyoruz bu işlemden sonra sıvı krema ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz ve şekerin eriyip kıvama gelmesini bekliyoruz.
TRİLEÇE NASIL SERVİS EDİLİR?
Trileçe tatlısı yapım aşamasında, şerbetini dökmeden önce kekimizi kesmiştik. Kestiğimiz kekimizin kat izleri belli olacaktır. Belli olan kat izleri üzerinden bir bıçak yardımıyla kekimizi tekrar kesip kolayca, sade olarak servis edebilirsiniz.
TRİLEÇE TATLISININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?
Trileçe tatlısını yaparken dikkat etmemiz gerek püf noktalar şunlar; öncelikle yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika çırpıyoruz aynı zamanda içerisine diğer malzemeleri katarak çok fazla karıştırmadan yağlamadığımız dikdörtgen borcam tepsimize döküyoruz.
Fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Isıtılmış fırına verdiğimiz kekimizi yaklaşık 30 dakika kadar pişirip biraz dinlenmeye alıyoruz. 10 dakika kadar bekledikten sonra kaynatmadan hazırladığımız şerbetimizi kekimizin üzerine döküyouz. Karamel sosu da kekimizin üzerine gezdirip yaklaşık 5 saat kadar buzdolabında soğumaya bırakıyoruz ve tamamen soğuyan kekimiz artık servise hazır.
Trileçe keki için yumurtaların oda ısısında olmasına dikkat edin ve yumurtaları şekerle iyice çırpmalısınız.Trileçe keki soğuk sütlü şerbeti döktükten sonra buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır.
TRİLEÇE (ÜÇ SÜT) NERDEN GELİYOR?
Trileçe tatlısının kökeni tam olarak bilinmiyor. Balkanlar’dan geldiği söylenen trileçenin tam olarak doğduğu yer hakkında birçok rivayet var. Ama mana olarak aynı kelimeye dayanıyor: Üç Süt. Arnavutça'da Trileqe olarak isimlendirilen Trileçe ismi İspanyolca'da "üç" ve "süt" anlamına gelen "tres" ve "leches" kelimelerinden türemiştir. Bu yüzde genellikle kullanılan tiriliçe yazılışı aslında doğru değlidir.
Trileçe kökenine dair bir rivayet de bir sıvıya batırılmış pasta fikrinin Orta Avrupa kaynaklı olmasını İngiliz trifle ve romlu kek ile İtalya’nda tiramusunun aynı yöntemde yapılıyor olmasına dayandırılıyor. Bu tarz sıvıya batırılmış kekli tatlıların tarifleri Meksika’da 19. yüzyılın başlarında Avrupa ile Amerika arasında gerçekleşen kültür geçişleri ile olduğu söyleniyor. Örnek olarak bir markanın ihraç ettiği ürünlerin üzerinde bu tatlıların tariflerinin yer alması ve bu şekilde 1930'larda Arjantin, Şili, Küba, Kolombiya, Meksika ve Venezüella'da yaygınlaştığı söylenmektedir.
Trileçe’de geçen üç süt; inek, koyun ve manda sütüdür. Gerçi orijinalinde kullanılan bu karışım, artık daha çok süt ve krema kullanımına dönmüştür. Trileçe üç ana unsurdan oluşmaktadır; kek, süt karışımı ve sos...
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