Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi karamelli trileçe tarifi

Fırınımızı önceden ısıtmamız gerekiyor. Isıtılmış fırına verdiğimiz kekimizi yaklaşık 30 dakika kadar pişirip biraz dinlenmeye alıyoruz. 10 dakika kadar bekledikten sonra kaynatmadan hazırladığımız şerbetimizi kekimizin üzerine döküyouz. Karamel sosu da kekimizin üzerine gezdirip yaklaşık 5 saat kadar buzdolabında soğumaya bırakıyoruz ve tamamen soğuyan kekimiz artık servise hazır.

Trileçe tatlısını yaparken dikkat etmemiz gerek püf noktalar şunlar; öncelikle yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 5-10 dakika çırpıyoruz aynı zamanda içerisine diğer malzemeleri katarak çok fazla karıştırmadan yağlamadığımız dikdörtgen borcam tepsimize döküyoruz.

Trileçe tatlısı, bildiğimiz kek üzerine muhteşem bir süt kremasıyla tatlandırıp, üzerine tekrar karamel sos gezdirdiğimiz harika bir tatlıdır. Yapımı itibari ile basit bir kekin üzerine eklenen soslarla tatlı haline gelmektedir.

Trileçe keki için yumurtaların oda ısısında olmasına dikkat edin ve yumurtaları şekerle iyice çırpmalısınız.Trileçe keki soğuk sütlü şerbeti döktükten sonra buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır.

TRİLEÇE (ÜÇ SÜT) NERDEN GELİYOR?

Trileçe tatlısının kökeni tam olarak bilinmiyor. Balkanlar’dan geldiği söylenen trileçenin tam olarak doğduğu yer hakkında birçok rivayet var. Ama mana olarak aynı kelimeye dayanıyor: Üç Süt. Arnavutça'da Trileqe olarak isimlendirilen Trileçe ismi İspanyolca'da "üç" ve "süt" anlamına gelen "tres" ve "leches" kelimelerinden türemiştir. Bu yüzde genellikle kullanılan tiriliçe yazılışı aslında doğru değlidir.

Trileçe kökenine dair bir rivayet de bir sıvıya batırılmış pasta fikrinin Orta Avrupa kaynaklı olmasını İngiliz trifle ve romlu kek ile İtalya’nda tiramusunun aynı yöntemde yapılıyor olmasına dayandırılıyor. Bu tarz sıvıya batırılmış kekli tatlıların tarifleri Meksika’da 19. yüzyılın başlarında Avrupa ile Amerika arasında gerçekleşen kültür geçişleri ile olduğu söyleniyor. Örnek olarak bir markanın ihraç ettiği ürünlerin üzerinde bu tatlıların tariflerinin yer alması ve bu şekilde 1930'larda Arjantin, Şili, Küba, Kolombiya, Meksika ve Venezüella'da yaygınlaştığı söylenmektedir.

Trileçe’de geçen üç süt; inek, koyun ve manda sütüdür. Gerçi orijinalinde kullanılan bu karışım, artık daha çok süt ve krema kullanımına dönmüştür. Trileçe üç ana unsurdan oluşmaktadır; kek, süt karışımı ve sos...



