MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dakota Johnson'dan itiraf! "Sette soyunmak büyük sorun"

Dakota Johnson'dan itiraf! "Sette soyunmak büyük sorun"

17.01.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Dakota Johnson, son rol aldığı projenin çekimlerinde problem yaşadığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, "Kamera karşısında çıplak kalmak bana sıkıntı yaşattı. Bazı günler sette üstümü çıkarmak istemiyordum" dedi.

Dakota Johnson'dan itiraf! "Sette soyunmak büyük sorun"

Rol aldığı "Grinin Elli Tonu" serisiyle adını duyuran oyuncu Dakota Johnson, samimi bir itirafta bulundu. Oynadığı filmlerdeki cesur sahnelerle adından söz ettiren Johnson, "Kayıp Kız"ın çekimlerinde problem yaşadığını itiraf etti.

avalon-0217685269

"ÜSTÜMÜ ÇIKARMAK İSTEMİYORDUM"

Kamera karşısında soyunma konusunda büyük zorluk yaşadığını dile getiren Dakota Johnson, "Çekimlerde kamera karşısında çıplak kalmak bana sıkıntı yaşattı. Bazı günler sette üstümü çıkarmak istemiyordum." şeklinde konuştu.

avalon-0531239502

"AŞKIMIZI EVDE YAŞAMAYI TERCİH EDİYORUZ"

Müzisyen Chris Martin ile aşkı tam gaz süren oyuncu Dakota Johnson, daha önce ilişkileri hakkında konuşmuştu.

avalon-0630384842

Göz önünde bulunmamalarına açıklık getiren Johnson, "Hem Chris hem de ben yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bunun da etkisiyle ilişkimizi gözlerden uzakta, evde yaşamayı tercih ediyoruz. Bu şekilde mahrem kalmak ilişkiyi daha sağlıklı kılıyor bence." ifadelerini kullanmıştı.
avalon-0642002377

Öte yandan Chris Martin, 2016'da boşandığı ve iki çocuğunun annesi olan oyuncu Gwyneth Paltrow ile de arkadaşlığını sürdürüyor.

avalon-0538438662

"MIAMI VICE" İLE TANINDI

Dakota Johnson ise son olarak manken Matthew Hitt ile birlikteydi.

avalon-0642052930
Johnson, ülkemizde 'Miami Vice' dizisiyle tanınan oyuncu Don Johnson ile Melanie Griffith'in evliliğinden dünyaya geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadıEbrar Karakurt sevgilisi İmge'yle ayrıldı mı? O detay dikkatlerden kaçmadı
Korkutan gelişme! Haberi doğruladılarKorkutan gelişme! Haberi doğruladılar
Kısa taytlı kombinle uçağa alınmadı! Kısa taytlı kombinle uçağa alınmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika… AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika… AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Son dakika… Emekli maaşı bin 150 TL, ikramiye 37 bin TL yükselecek!

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme!

Elektrik faturalarıyla ilgili önemli gelişme!

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

Murat Başoğlu yeğeniyle anılmıştı! Gündeme bomba gibi düşecek 'yasak aşk' açıklaması

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef şampiyonu belli oldu! Eren mi Hasan mı kazandı?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

MasterChef'te büyük ödül ne kadar?

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Kız arkadaşıyla aşka gelen Senem Kuyucuoğlu'dan dudak dudağa paylaşım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.