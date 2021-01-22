Dakota Johnson: 'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Jimmy Fallon’un The Tonight Show programına katılan Dakota Johnson, Nicole karakterine hayat verdiği Our Friend filmi çekimleri sırasında panik atak krizi geçirdiğini itiraf etti.

Bir tiyatro salonunda şarkı söyleyeceği sahne sırasında panik atacak geçirdiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu o anları şöyle anlattı:

"İnsanların karşısında şarkı söylemek aslında benim için inanılmaz ürkütücü ve sahnede beni çok da görmüyorsunuz. Kamera arkamdan çekim yapıyordu, ne olduğunu anlayamıyorsunuz bile ve bir tiyatro sahnesinde de performans yapmamam gerekiyordu. Sesimin playback versiyonunu yani ses kaydımı oynatmaya başladılar ve ‘Aksiyon’ dediler"

Yönetmenin çekime başlaması ile birlikte panik atağını kontrol edemediğini söyleyen Johnson, "Direkt sahneden indim. Tiyatronun, sahnenin arkasında koşmaya başladım. Etrafta koşuyordum ve sonra birden gülmeye başladım ve tüm ekip, ‘Bu kız ne yapıyor?’ dedi. Koşup güldükten sonra birden hareket etmeyi bıraktım ve ağlamaya başladım. İnanılmaz bir uçuş modu gibiydi" dedi.