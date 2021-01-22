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Dakota Johnson: 'O sahnelerde panik atak krizi geçirdim'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 22.01.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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Grinin Elli Tonu filmiyle adını dünyaya duyuran Dakota Johnson, yeni filmi Our Friend'deki ilk şarkı sahnesine hazırlanırken panik atak krizi geçirdiğini ve yaşadığı deneyiminin çok ürkütücü olduğunu söyledi.

Jimmy Fallon’un The Tonight Show programına katılan Dakota Johnson, Nicole karakterine hayat verdiği Our Friend filmi çekimleri sırasında panik atak krizi geçirdiğini itiraf etti.

Bir tiyatro salonunda şarkı söyleyeceği sahne sırasında panik atacak geçirdiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu o anları şöyle anlattı:

"İnsanların karşısında şarkı söylemek aslında benim için inanılmaz ürkütücü ve sahnede beni çok da görmüyorsunuz. Kamera arkamdan çekim yapıyordu, ne olduğunu anlayamıyorsunuz bile ve bir tiyatro sahnesinde de performans yapmamam gerekiyordu. Sesimin playback versiyonunu yani ses kaydımı oynatmaya başladılar ve ‘Aksiyon’ dediler"

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Yönetmenin çekime başlaması ile birlikte panik atağını kontrol edemediğini söyleyen Johnson, "Direkt sahneden indim. Tiyatronun, sahnenin arkasında koşmaya başladım. Etrafta koşuyordum ve sonra birden gülmeye başladım ve tüm ekip, ‘Bu kız ne yapıyor?’ dedi. Koşup güldükten sonra birden hareket etmeyi bıraktım ve ağlamaya başladım. İnanılmaz bir uçuş modu gibiydi" dedi.

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Jason Segel, Dakota Johnson ve Casey Affleck'i başrolüne yerleştiren dram filminin yönetmen koltuğunda Gabriela Cowperthwaite oturuyor.

OUR FRİEND HAKKINDA

Our Friend, ömrünün son zamanlarını yaşayan arkadaşına destek olmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Nicole’ün yaşamak için sadece altı ayı kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.

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